Vediamo insieme una colazione che vi lascerà senza parole per la sua incredibile bontà, ma che allo stesso tempo è light.

In questo momento in tantissimi stanno cercando di riprendersi la linea che un tempo avevano perso, perchè si sta avvicinando la bella stagione, e con lei anche la voglia di andare al mare e di passare delle giornate in relax.

Ma se non vogliamo rinunciare ad una buona colazione, ma allo stesso tempo vogliamo essere leggeri, oggi vi proponiamo qualcosa di veramente buono e super veloce da fare, che farà impazzire anche i piccoli di casa.

Tortini al latte: una colazione light e buonissima

Questi tortini, hanno circa 100 calorie l’uno e sono ottimi anche per una merenda in compagnia o magari per un tè con una amica che ci viene a trovare a casa, o perchè no, sul divano dopo cena, come piccola coccola serale.

Ovviamente, come sempre, potete modificare come preferite la nostra ricetta, in base ai vostri gusti personali, o magari farne di vario tipo così da poter assaggiare più gusti insieme.

Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo che cosa ci serve:

180 grammi di farina

150 grammi di latte (anche senza lattosio)

90 grammi di stevia o180 grammi di zucchero semolato

60 grammi di burro

80 grammi di frutti di bosco

tre uova;

vanillina, sale q.b., zucchero a velo q.b.

Iniziamo con la procedura vera e propria, ovvero rompendo le nostre uova e montandole con lo zucchero in un contenitore usando poi la frusta, possiamo farlo a mano oppure con il nostro robot da cucina, come preferiamo.

Una volta fatto questo passaggio, mettiamo la farina, che avremmo precedentemente setacciato ed il sale e continuiamo a mescolare il tutto fino a quando non sarà ben amalgamato.

Adesso mettiamo a scaldare un pochino il nostro latte, ma non deve assolutamente bollire, poi mettiamo il burro e la vanillina, mescolando il tutto, una volta che è caldo possiamo aggiungerlo al composto precedente.

Adesso l’ultimo passaggio mettiamo i nostri frutti di bosco ed iniziamo a mettere l’impasto nei pirottini per i muffin riempiendoli per 3/4, inforniamo il tutto, a forno bello caldo, a 160 gradi per circa 25 minuti.

Facciamo sempre la prova con lo stuzzicadenti prima di tirarli fuori dal forno, ed una volta pronti mettiamo dello zucchero a velo sopra, ma è opzionale, ed ecco che la nostra bontà è pronta.

Con le dosi che vi abbiamo indicato vengono fuori circa 15 muffin che possiamo anche personalizzare, magari mettendo le fragole e non i frutti di bosco, oppure aggiungendo un po’ di cioccolato a scaglie per rendere il tutto goloso.