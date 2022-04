Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’amatissima soap opera che si svolge nel noto grande magazzino di moda.

Anche oggi, 27 Aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento del Paradiso delle Signore, dove le storie stanno diventando sempre più complicate e dove stanno succedendo dei colpi di scena incredibili.

La nostra soap opera preferita, però sta arrivando alla fine anche di questa sesta stagione, quindi cerchiamo di capire come verranno risolte alcune particolari situazioni che ci sono, al momento.

Il paradiso delle signore: Umberto lascia Adelaide per sempre

Iniziamo con il dire che abbiamo visto la povera Stefania completamente sotto ricatto di Gemma, che è stata molto chiara, o lascia Marco oppure lei dirà tutto quello che sa su la mamma, Gloria.

Ovviamente la situazione è veramente tesa, e per la Colombo, l’unico modo per risolvere tutto è veramente quello di lasciare Marco di Sant’Erasmo, non vedo un’altra soluzione possibile.

Ma non tutti sono d’accordo che questa sia la cosa giusta da fare, e forse il destino, o la mano di qualcuno aiuterà questa nuova coppia che ci sta formando all’interno del Paradiso delle signore.

Per quanto riguarda Flora, ormai è assolutamente decisa a partire e lasciare Milano per andare in America dove un’ottimo lavoro l’attende, e con la sua decisione, assolutamente ferma e decisa ha dato una lezione ad Adelaide.

Ma per quanto riguarda Umberto, è rimasto completamente senza parole, e proprio in queste puntate potrebbe succedere quello che nessuno si sarebbe mai aspettato direttamente da lui.

Decide, infatti, di lasciare la Contessa subito, perchè è sicuro dei sentimenti che prova per Flora, e cerca di andare a fermare la ragazza prima che sia troppo tardi, ma ci riuscirà? Ancora non lo sappiamo.

Arrivando a Marcello, sono alcuni giorni che pensa al suo futuro con l’amata Ludovica e la sensazione di impotenza, davanti alla non possibilità di aiutare la madre lo ha spinto ad una importante decisione.

Decide, infatti, di mettere la parola fine alla sua relazione con Ludovica, e la ragazza, assolutamente disperata da quanto appena accaduto si fa consolare proprio da Ferdinando di Torrebruna.

Per quanto riguarda Vittorio, invece, capisce che la sua amata cognata Beatrice sta soffrendo in modo evidente per la mancanza di Dante, e per questo motivo pensa a qualcosa che la possa aiutare.

Ma cosa sarà? Per saperlo possiamo solamente attendere le prossime puntate che vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.