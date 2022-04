Vediamo meglio insieme che cosa succederà nella nuova e super attesa puntata, per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 27 aprile, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, dove le vicende si fanno sempre più complicate, ed intrecciate, tra le due famiglie protagoniste.

Abbiamo infatti avuto modo di vedere che un’uomo ha confessato un omicidio, mentre una donna ha mentito sulla sua dolce attesa, ma adesso lo è veramente, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa succederà oggi.

Brave and Beautiful: Chaide aspetta un figlio da lui ma…

Iniziamo con il dire che Cahide avevo detto di essere in dolce attesa, e che il padre fosse Korhan, solamente per fare in modo che Tahsin, considerasse anche lui, e non solamente Suhan.

Ma quando, Hulya, lo ha avvisato del piano truffaldino, ovviamente l’uomo ha cacciato immediatamente la donna senza pensarci su ulteriormente, anche perchè non c’era altro da fare.

Quello che non è riuscita a confessare Cahide è che, adesso, la sua gravidanza è vera, e per cercare di farsi perdonare dal marito, si presenta nuovamente da lui con ben 3 referti medici che lo attestano, firmati da 3 dottori diversi.

Korhan però, anche questa volta non ha voluto sentire ragioni e l’ha mandata via in modo non molto gentile, ma lui è veramente deluso dalla moglie e da quello che ha fatto, e costruito.

Chide ha anche giurato che sarebbe tornata con il risultato del test del DNA del piccolo che sta aspettando, e così effettivamente ha fatto, adesso il marito non può respingerla nuovamente, secondo lei.

Il Korludang, anche con il risultato delle analisi, che è evidente, la respinge nuovamente perchè non le crede ancora, dopo l’enorme bugia che le ha detto, e portato avanti per tempo.

La donna è completamente senza parole e non capisce come l’uomo può non credere a tutte le prove che gli ha fornito, per quanto riguarda la sua vera dolce attesa, ma è anche vero che Korhan ha sofferto moltissimo, tanto da provare a togliersi la vita.

Il ragazzo sta cercando di andare avanti e di voltare pagina, ma ci riuscirà? Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà nelle prossime puntate che vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.