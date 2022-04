Soffri spesso di mal di schiena? Devi assolutamente provare questi due esercizi, oltre ad essere molto facili, ti aiuteranno a correggere eventuali gobbe e la postura. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fare.

Capita a tutti di svegliarsi con dei fortissimi dolori alla schiena, potrebbe trattarsi di un evento passeggiero, ma in alcuni casi potrebbe trasformarsi in una vera e propria patologia da dover curare. Ecco perché oggi vi sveleremo come svolgere alcuni esercizi per migliorare la vostra postura.

Molte persone per lavoro o studio passano molte ore a lavorare al computer, purtroppo questa condizione può portare a dei fastidiosi problemi di postura. Ovviamente questo comporta dolori alla schiena, purtroppo i problemi seri sorgono con il passare del tempo e spesso non ci si accorge del danno ormai presente.

La postura ingobbita, oltre ad essere antiestetica, porta anche delle problematiche all’andatura della camminata. A risentirne sono ovviamente i muscoli della schiena e delle gambe, purtroppo con il passare del tempo il dolore aumenta, ecco perché è necessario intervenire in tempo per risolvere il problema.

Ma non solo, avendo una postura sbagliata anche la muscolatura del collo tende a stancarsi, questo comporta mal di testa ed emicranie. Scopriamo quali sono gli esercizi migliori per risolvere queste problematiche.

Ecco quali esercizi fare per far sparire il mal di schiena

Per far sparire il mal di schiena è necessario intervenire quanto prima, per evitare danni alla colonna e alla postura. Sarebbe necessario praticare qualche piccolo esercizio di stretching per abituare la nostra schiena ad effettuare alcuni movimenti.

Quindi i passi da affrontare sono due: il primo è sciogliere i muscoli del petto in modo che siano abbastanza elastici da non portarci in avanti. Il secondo è rafforzare i muscoli della schiena per farli tirare indietro, senza sforzi eccessivi.

Scopriamo insieme quali sono gli esercizi da svolgere:

Il primo esercizio serve per sciogliere e allungare i muscoli del petto. Per prima cosa bisogna trovare un angolo di casa, in cui i muri s’incontrano a 90 gradi. Ora portate il piede nell’angolo e appoggiate gli avambracci ciascuno su un muro. I gomiti devono essere circa al livello delle orecchie. Ora piegate il ginocchio e lasciate che il petto si allarghi. Tenete la posizione per circa 30 secondi. Il secondo esercizio serve per rafforzare i muscoli della schiena, quello che dovrete fare è appoggiare la schiena contro il muro, poi appoggiate le braccia alla parete tenendole piegate a 90 gradi. Ora Stendete le braccia sopra la testa e tornate alla posizione di partenza. Svolgete questo esercizio per 3 set da 15 ripetizioni.

Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?