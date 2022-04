Pancia Piatta: come averla perfetta in poco tempo

Avete sempre sognato di avere di avere un fisico scolpito e tonico? Provate con questo esercizio, per avere degli addominali perfetti.

Per cercare di sfoggiare un fisico perfetto, è molto importante effettuare degli esercizi. Però alcune volte manca proprio il tempo o anche la voglia.

Dopo aver trascorso il passato inverno chiusi in casa a causa della pioggia e del freddo, abbiamo avuto modo di mangiare di più. Anche per questo motivo, bisognerà rimettersi in forma con l’arrivo dell’estate.

In che modo? Certamente, è consigliato un bravo specialista, nutrizionista o dietista, che ci aiuti a seguire una dieta fatta apposta per noi. Cercate, quindi, di evitare le cosiddette “diete fai te”, dato che non potresti avere l’effetto desiderato.

Se il vostro obiettivo è quello di avere un addome perfetto, allora dovreste seguire i nostri consigli. Vi ricordiamo, però, che anche in questo è molto importante l’aiuto di uno specialista.

Pancia piatta: ecco una serie di esercizi da fare

È molto importante cercare di capire che in realtà è difficile ottenere gli addominali come quelli delle riviste, dato che è molto importante in questo caso la genetica.

Inoltre, avrete bisogno, come già detto, di seguire una buona alimentazione. E dovreste effettuare una serie di esercizi.

Siete pronti? Iniziamo. Per prima cosa dovrete fare un buon stretching. Poi, potrete effettuare 2 serie da 20 di crunch classici, seguiti da 90 secondi di recupero; 90 secondi di twist lento con rotazioni ampie; 20 minuti di tapis roulant o ellittica.

Oppure potreste seguire questi altri esercizi, ovvero 2 serie di 20 ripetizioni di crunch inversi e successivamente 90 secondi di recupero; 30 secondi di twist veloce e breve con bastone ed infine 20 minuti di tapis roulant o ellittica.

Con un buon esercizio fisico e una buona alimentazione riuscirete ad ottenere i risultati sperati. Ma, bisogna ricordare ancora una volta, che questi esercizi non possono andare a sostituire il personal trainer, né una dietista oppure una dietologa.

In ogni caso, è molto importante cercare di mantenere il vostro fisico con la giusta alimentazione ed i giusti esercizi. Cosa aspettate, quindi, provate a eseguire questi esercizi e fateci sapere cosa ne pensate.