Vuoi essere in forma per questa estate? Pancia piatta, glutei di ferro, pettorali scolpiti e gambe toniche: prova a fare questo esercizio, vi impiegherà pochissimo tempo.

Manca sempre meno a quando finalmente andremo al mare. Anche se non c’è bisogno di cambiare niente in ognuno di noi, dovremmo comunque mantenerci in forma.

Dopo un inverno particolarmente freddo come questo appena passato, è normale avere qualche chilo in più o non essere più tantissimo in forma.

Per questo motivo oggi vi daremo qualche consiglio per cercare di tonificare il vostro corpo. Innanzitutto, dovrete seguire una dieta, ma cercate di farvi seguire da uno specialista, che vi sappia consigliare. Attenzione: cercate di non fare le diete fai da te.

Alcuni esperti hanno pensato a degli allenamenti che vi impiegheranno poco tempo e soprattutto non avrete bisogno di strumenti particolari o pesanti.

Per cercare di tonificare il vostro corpo, quindi, gli esperti hanno deciso di suddividere alcuni esercizi durante la settimana.

Tonificare il corpo: esercizi per tutta la settimana

Lunedì: avrete bisogno di scale oppure anche di uno sgabello alto circa 15 centimetri. Quello che dovrete fare è salire e scendere per circa 15 minuti, cercando sempre di tenere sia gli addominali che glutei contratti, oltre ad avere la schiena perfettamente dritta.

Martedì: questo giorno sarà dedicato ai pettorali e all’addome. Bisognerà prima effettuare un piccolo riscaldamento, ovvero si dovrà mantenere la posizione della preghiera a mani giunte, davanti al petto.

L’esercizio consiste nel portare le mani davanti al petto con i gomiti paralleli e pancia in dentro. Ripetiamolo per alcune volte. In seguito, si potranno fare 2 giri di piegamenti da 20.

Mercoledì: quello che si dovrà fare in questo giorno è molto semplice: una camminata veloce oppure una corsetta. Se optiamo per quest’ultima basteranno solo 15 minuti, mentre se scegliamo una camminata non dovrebbe durare meno di 45 minuti.

Giovedì: si dovranno utilizzare 2 pesetti con i quali andremmo ad allenare le braccia. Li dovremmo alzare alternativamente portando il braccio dietro la testa per circa 15 volte.

Venerdì: ci dovremmo stendere su di un lato appoggiando bene gomito e la mano. Da questa posizione dovremmo slanciare la gamba 20 volte.

Sabato: si rassoderanno i glutei con 3 ripetizioni da 20 squat.

Domenica: dovremmo fare dello stretching e camminare.