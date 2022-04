Bevande tonificanti: le 5 migliori che possiamo prendere

Quando le temperature calde sono in arrivo è fondamentale idratarsi. Soprattutto nei mesi estivi ci sono delle bevande per la giusta idratazione, scopriamo insieme quali sono.

Quando si suda molto è importante idratarsi altrimenti si rischia di perdere tanti liquidi e di essere deboli e spossati. Spesso si commette l’errore di assumere bevande ricche di zuccheri oppure gassose, addirittura anche alcooliche.

Evitare di commettere questi errori e scegliere bevande sane, naturali, semplici e leggere.

Quali sono le bevande per la giusta idratazione

Partiamo con acqua, frutti di bosco e fragole. Per prepararla è sufficiente riempire una brocca d’acqua e aggiungete un po’ di fragole tagliate a pezzi, i frutti di bosco e qualche fettina di limone! Tenerla in frigo per una notte intera.

Altra bevanda ottima e salutare è quella a base di curcuma, limone, cannella e zenzero. Si prepara portando a ebollizione l’acqua a questa si unisce 1 cucchiaino di cannella, 1 di curcuma, 1 di zenzero e 3 fette di limone. Alla fine dell’ebollizione spegnere il fuoco e aggiungere il succo del limone. Poi lasciare raffreddare. Perfetta da consumare in ogni momento della giornata, la sera aiuta anche a prevenire l’insonnia!

La bevanda a base di mango, limone e zenzero è un toccasana molto ricca di proteine e vitamine. Sarebbe adatto un infuso prima di andare a dormire. Si prepara riscaldando l’acqua in un pentolino e aggiungete il succo di un limone e 3 fette di mango. Una volta pronta toglierla dal fuoco e lasciare a riposare per 10 minuti. Una volta raffreddata togliere i pezzi di mango.

L’acqua di cocco oltre a essere buonissima è un’ottima alleata della nostra pelle.

Questa bevanda si prepara con un cocco a cui abbiamo fatto un foro, in questo modo è possibile versare l’acqua che contiene in un bicchiere. Molto salutare e ottima.

Infine la classica bevanda a base di acqua, limone e menta. Con 6 foglie di menta e il succo di un limone. Nel momento in cui si lasciano in infusione si avrà una bevanda non solo fresca ma anche buonissima.

Quindi prestare sempre tanta attenzione all’idratazione soprattutto nei mesi caldi, quando il nostro corpo ha bisogno davvero di tanta acqua. Scegliamo queste bevande salutari e leggere, ma soprattutto molto naturali.