Biscotti alla banana: buonissime e super veloci

300 gr di farina

70 gr di zucchero

1 cucchiaino di lievito in polvere

100 ml di olio vegetale

¼ di cucchiaino di sale

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaino di zucchero vanigliato

2 banane

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, iniziando a mettere in un contenitore le nostra banane tagliate a rondelle, e poi aggiungiamo il miele, successivamente mettiamo, il sale, lo zucchero e lo zucchero a velo.

Iniziamo quindi a lavorare il tutto con un frullatore ad immersione, se lo abbiamo altrimenti quello normale, adesso che abbiamo una sorta di composto molto liquido, mettiamo il nostro olio, e continuiamo ad usare il frullatore.

Adesso che vediamo il tutto amalgamato, possiamo iniziare a mettere metà della farina che vi abbiamo indicato e poi aggiungiamo il lievito, ma questa volta mescoliamo con una spatola o con un cucchiaio.

Quando inizia ad essere omogeneo il tutto, aggiungiamo l’altra farina, è importante metterla in più volte per fare in modo che si amalgami il tutto per bene, adesso possiamo accendere il nostro forno.

Prendiamo una teglia che rivestiamo, come sempre, con la carta da forno, e poi iniziamo a fare i nostri biscottini tondi e li adagiamo con una distanza tra l’uno e l’altro perchè dovranno lievitare un pochino.

Per fare questi biscotti, dato che l’impasto è un po’ particolare usiamo due cucchiai, anche se non vengono perfetti è uguale, perchè l’importante è il loro sapore unico, facciamoli cuocere per circa 15 minuti a 180 gradi.

Possiamo anche personalizzare l’impasto aggiungendo qualche pezzettino di cioccolato o magari della frutta secca, prima di mangiarli, mi raccomando lasciamoli raffreddare un pochino, e se vogliamo possiamo anche mettere dello zucchero a velo sopra.

Se dovessero avanzare dei biscotti si conservano super morbidi per alcuni giorni in un contenitore ben chiuso, ma a noi non è servito!