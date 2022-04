Tè verde: i benefici per i capelli che non ti immagini

Esiste una correlazione tra tè verde e salute nei nostri capelli: vediamo insieme tutti i dettagli a questo proposito.

Quando parliamo di tè verde, facciamo riferimento ad una bevanda incredibilmente benefica per l’organismo. Sono diverse le proprietà vantate da questa pianta particolarmente diffusa: esso si può definire antiinfiammatorio, dimagrante, ma anche protettivo rispetto ai vasi sanguigni e perfetto per contrastare l’invecchiamento cellulare grazie alla presenza di antiossidanti.

Consumare quotidianamente questa bevanda, può addirittura apportare benefici alla nostra chioma, permettendoci di farla crescere forte, sana e lucente. Nel prossimo paragrafo vi riveleremo i tre grandi benefici del tè verde sui nostri capelli, dopodiché non riuscirete più a farne a meno. Approfondiamo insieme l’argomento.

Tè verde: gli incredibili benefici per i nostri capelli

I capelli, così come gli altri elementi che compongono il nostro corpo, hanno bisogno di una certa quantità di sali minerali e nutrienti per svilupparsi correttamente. Bramare ad una chioma folta, sana e lucente comporta seguire un determinato regime alimentare, ricco di frutta, verdura e vitamine. Aggiungere ad esso il consumo quotidiano di tè verde, ci permette di nutrire ulteriormente il corpo e – conseguentemente – la cute, parte da cui i capelli traggono le sostanze nutritive necessarie.

Il secondo grande beneficio, risiede nell’effetto di contrasto alla perdita dei capelli. Come abbiamo affermato in precedenza infatti, il tè verde contiene antiossidanti – capaci di combattere i radicali liberi e quindi favorire il rinnovamento cellulare. Nelle condizioni di stress, cambio di stagione e patologie i cui sintomi si traducono nella perdita dei capelli – consumare tè verde permette di integrare nel corpo sostanze utili per stimolarne la ricrescita.

Infine, il terzo grande beneficio apportato da questa incredibile bevanda, risiede proprio nella stimolazione della crescita della chioma. I punti affrontati precedentemente infatti, comportano inevitabilmente una crescita del capello – sostanze nutritive e rinnovamento cellulare rappresentano i fattori principali per avere capelli, sani, forti, resistenti e luminosi. A fronte di questo, consigliamo di inserire questo piccolo ingrediente nella propria routine alimentare, questo permetterà al vostro corpo di rigenerarsi nella sua completezza.