Occhi rossi? Attenzione potremmo avere un problema

Succede spesso che i nostri occhi siano arrossati. Non dobbiamo mai sottovalutare questo aspetto e rivolgerci a un medico che potrà analizzare eventuali aspetti della nostra salute oculare.

Quindi se abbiamo spesso gli occhi rossi ci potrebbero essere varie cause che non vanno accantonate. Non pensiamo che il rossore dei nostri occhi sia normale, assolutamente. Può nascondere anche qualcosa di molto importante che riguarda la nostra salute.

Analizziamo insieme cosa ci cela spesso dietro degli occhi arrossati.

Quali sono le cause di un occhio rosso.

Secondo alcuni studi condotti, quando ci sono delle infezioni o irritazioni all’occhio i vasi sanguigni dell’occhio si dilatano e creano proprio quel rossore che appare. Accade quando si verificano dei traumi oppure quando qualcosa entra nell’occhio.

Se pensiamo che si tratti di un qualcosa di passeggero che possiamo curare da soli, magari con l’aiuto di colliri o altro, dall’altro lato ci potrebbe anche essere il rischio di un glaucoma, che merita un urgente consulto medico.

L’aspetto rosso dell’occhio è causato proprio da un’infiammazione della membrana esterna dell’occhio. Bisogna fare delle vere e proprie terapie.

Altra patologia che procura occhi arrossati è la congiuntivite , tra i sintomi ci sono prurito e bruciore. Ci può essere anche una congiuntivite batterica e allora in quel caso bisogna utilizzare degli antibiotici.

Altra conseguenza di questo arrossamento oculare è un’infiammazione del margine della palpebra spesso di origine batterica. La cura prevede l’utilizzo di colliri antibiotici e pomate.

Anche un’infiammazione della cornea è alla base degli occhi arrossati. Vari possono essere i fattori che l’hanno determinata anche delle lenti a contatto con dei batteri, oppure un virus.

Quindi non sottovalutare mai quando si hanno gli occhi arrossati. Se da un lato può trattarsi di fastidi momentanei dettati dalla stanchezza, o da una allergia oppure da una esposizione troppo violenta a fonti di luce e quindi si può trattare il tutto proprio con dei farmaci. Dall’altro invece ci possono essere dietro delle patologie molto più serie che necessitano di una consulto medico, soprattutto oculistico e soprattutto dell’utilizzo di farmaci molto più importanti per eliminare il rischio di una degenerazione del bulbo oculare.

“Quello degli occhi rossi è ovviamente un argomento molto complesso. Ci sono diverse cause di occhi rossi. Non è una domanda facile a cui rispondere. Il più delle volte, tuttavia, si tratta di occhi asciutti. Ma può anche essere glaucoma o infiammazione” , questa la dichiarazione di Michael Preckel, che di salute degli occhi se ne occupa da tanto essendo Area Sales Manager/Shareholder bei iRIS EYE GmbH Ahaus, Renania Settentrionale-Vestfalia, Germania.

