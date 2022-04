Uomini e Donne, Isabella contro Gemma: ecco cosa succede, torna la storica rivalità fra le due dame del dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani è un volto ormai storico del dating show di Maria De Filippi, mentre nelle ultime edizioni è emersa anche Isabella Ricci; le due sono subito entrate in competizione, scontrandosi diverse volte.

Quest’anno però, la Ricci ha finalmente trovato l’amore tra le braccia di Fabio ed è uscita dal programma, mentre la Galgani ancora aspetta; lontana dal dating show, Isabella ha di nuovo parlato di Gemma riaccendendo delle vecchie polemiche.

Isabella sta vivendo al massimo il suo meraviglioso rapporto con Fabio, che è riuscita a conquistarla; i due non soltanto sono felicissimi insieme, ma presto arriveranno anche a sposarsi.

In una recente intervista al settimanale Nuovo, l’ex-dama ha parlato della sua storia d’amore, che la rende davvero felicissima; la Ricci è però tornata anche sul suo percorso al dating show di Maria De Filippi, senza tralasciare ovviamente la figura di Gemma.

Nella domanda fatta alla Ricci, l’intervistatore fa notare come forse siano stati gli attacchi della Galgani a portare fortuna ad Isabella, che è riuscita a trovare l’amore mentre Gemma è ancora in attesa in studio.

Rispondendo, l’ex-dama afferma come non si sia mai sentita colpita dalle parole di Gemma, lanciando poi una frecciatina alla torinese. “Gemma ci deve essere per ricordarti tutto quello che tu non vuoi essere: questo è lo scopo della sua presenza nel programma. Lei cerca l’amore da anni e sinceramente non saprei che consiglio darle senza essere sgarbata” spiega la Ricci.

Gemma e Isabella sono due donne completamente diverse la Ricci, come moltissimi altri (all’interno del programma e non solo) fa notare come secondo lei la Galgani sbaglia a fantasticare subito sugli uomini che incontra.

“Per me si comporta proprio da bambina visto che il suo cuore parte in quarta dopo un minuto che ha conosciuto un pretendente. Dovrebbe imparare a gestire meglio le sue emozioni” rivela ancora l’ex-dama.