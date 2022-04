Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo all’interno del noto magazzino di moda milanese che sta lasciando tutti senza parole.

Anche oggi, 26 aprile, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda Il Paradiso delle signore, dove le vicende si stanno complicando sempre di più e dove Gemma sta cercando la rivincita.

Ovviamente, dopo che è stata lasciata per la sorellastra, ovvero Stefania, per lei nulla è più come prima, e vuole usare le informazioni, molto private, che ha in suo possesso, ma in che modo? Scopriamolo.

Il paradiso delle signore: Stefania è sotto ricatto

Iniziamo con il dire che ha iniziato a ricattarla, dicendole che avrebbe denunciato Gloria se lei non si allontana subito dall’uomo che in realtà amano tutte e due, e la bella Stefania, dopo aver parlato con Irene, decide di lasciar andare Marco, per il bene della mamma.

Ovviamente sarà una decisione molto importante per la ragazza, ma non sappiamo se la Cipriani riesce a tenere il segreto solamente per lei, oppure va ad informare Gloria di quello che sta accadendo.

Ma, anche se Stefania vuole lasciare Marco, lui non ha nessuna intenzione e vuole vivere la loro relazione alla luce del sole, e per questo motivo, vuole assolutamente consegnarle un anello di fidanzamento.

Per quanto riguarda Flora, ha finalmente preso la sua rivincita su Adelaide, comunicando di aver accettato un nuovo, e molto interessante lavoro in America, ed è praticamente pronta a partire.

Ovviamente saluterà tutti i suoi colleghi, con una vena molto malinconica, e nel mentre però Marcello è sempre più dispiaciuto di non poter aiutare Ludovica, ed è quasi sul punto di lasciarla andare.

Forse per il ragazzo è arrivato il momento tanto temuto, ovvero quello di dover lasciare la Brancia, perchè Torrebruna lo può aiutare a livello economico per l’operazione della madre.

Arriviamo a Beatrice, che finalmente, per la gioia di tutti è stata dimessa dall’ospedale, ed una volta arrivata a casa, cercherà di allontanarsi in qualsiasi modo da Dante, perchè è delusa dal suo comportamento.

Ma l’uomo riuscirà a comunicarle che cosa ha deciso, ovvero ha abbandonato tutti i suoi piani di vendetta e poi decide di andare davanti allo staff del Paradiso per comunicare quello che ha fatto e chiedere perdono.

Beatrice riuscirà così a perdonarlo e farlo entrare nella sua vita, ed in quella della figlia? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.