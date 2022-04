Si chiamava Linda Catalano e aveva solo 25 anni la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla statale Potenza-Melfi.

Tragico incidente sulla strada statale Potenza-Melfi, nei pressi dello svincolo di San Francesco, a una decina di chilometri dall’ingresso nel capoluogo lucano. Un’automobile è stata letteralmente tranciata dalle lamiere della protezione stradale.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a, di anni 25. La ragazza è morta sul colpo. Quando i soccorsi sono arrivati la giovane era già morta, hanno solo potuto constatare il suo decesso. Linda si trovava assieme ad un amico: i due stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata con altri amici ad una festa. L’automobile su cui viaggiavano i due ragazzi – una Mercedes – è rimasta come: i Vigili del Fuoco per tirare fuori i corpi di Linda e dell’altro ragazzo hanno dovuto lavorare moltissimo. La protezione stradale, infatti, avevauccidendo Linda che era seduta sul sedile dei passeggeri. Il giovane che era alla guida della vettura, invece, è rimasto solo ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza. Al momento – da quanto dichiarato dai medici – le sue condizioni non sembrano preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, la Polizia stradale e personale dell’Anas. Ancora in fase di accertamento le dinamiche che hanno portato all’incidente fatale. Linda Catalano era molto conosciuta a Potenza In parte per l’attività del padre: un conduttore di una radio locale. In parte perché la 25enne era molto attiva nelladei Salesiani dove prestava servizio volontario come catechista e animatrice. Di recente un’altra giovane donna ha perso la vita in un incidente stradale: l’attrice 35enne Ludovica Bargellini . La donna stava guidando la sua Lancia Y quando, forse a causa di un colpo di sonno, si è schiantata contro un muro.