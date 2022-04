Antonino Spinalbese si è fidanzato? Ecco i rumors

Nei giorni scorsi, Antonino Spinalbense è stato avvistato dopo con una fede al dito: un nuovo amore dopo la sua ex Belen Rodriguez?

Dopo la fine della relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, dopo la nascita della loro unica figlia, Luna Marì, la bella showgirl sembra aver ritrovato l’amore con il suo ex marito, Stefano De Martino, con il quale ha un figlio Santiago.

Antonino Spinalbese, invece, nei giorni scorsi sembra essere stato avvistato con una fede al dito. C’è nell’aria un nuovo amore per l’hair stylist?

Di questo argomento ne parla direttamente l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ai microfoni di RTL 102. “La fede al dito? C’è inciso il nome di mia figlia, è un regalo che mi hanno fatto e ho apprezzato molto”.

Nessun nuovo amore in vista quindi per Antonio Spinalbese: per lui c’è solo la figlia, tutte le altre donne con le quali instaurerà una relazione “saranno amanti”.

Antonino Spinalbese: un nuovo amore per lui?

Nell’intervista radiofonica nel programma Trends & Celebrities, condotto da Francesco Fradella, l’ex della showgirl argentina sembra avere le idee chiare sul futuro della piccola Luna Marì.

Infatti, alla domanda del presentatore che gli ha chiesto cosa augurasse alla figlia affinché abbia un futuro “roseo e felice”, lui ha prontamente risposto “(…) io la vorrei col sorriso sempre, da mattina a sera, non mi importa cosa la possa far sorridere, basta che sia felice”.

Insomma, Antonino Spinalbanese è un padre innamorato della figlia, per la quale ha fatto delle rinunce, ma che alla fine non sono così importanti, se fatti per una persona che si ama.

L’hair stylist ha parlato anche della sua vita lavorativa, dato che in questo momento è impegnato in due progetti imprenditoriali. Ma non esclude neanche che in un futuro possa approdare in tv.

Sembra avere le idee molto chiare Spinalbese: infatti, per il momento non vuole fare un passo alla volta “per capire cosa mi rende più felice (…) non voglio esagerare, voglio avere tempo per mia figlia”.

Ed infine, l’ex di Belen Rodriguez afferma che “Per quel che riguarda la tv, vediamo: se ci sarà qualcosa che mi piace valuterò”.

Cosa ne pensate delle parole di Antonino Spinalbese?