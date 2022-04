Benessere: ecco cosa possiamo far veramente

Prenderci cura del nostro corpo e del nostro organismo è fondamentale. Ecco alcune cose che possiamo fare per il nostro benessere

In questi tempi molto difficili, in cui vi sono pochissime certezze e tutto sembra essere stato messo in discussione, è urgente cercare un po’ di relax. Le tensioni in moltissimi Paesi del mondo e gli strascichi delle conseguenze della pandemia hanno certamente aumentato i livelli di stress.

Se è importate continuare a cerare l’equilibro, è altresì fondamentale prendersi cura di sé stessi e dedicarsi alla propria salute. In questo articolo, quindi, vogliamo proporti alcuni trucchi per prenderci cura del nostro corpo e del nostro benessere. Ecco cosa puoi fare a partire dalle piccole cose.

Ecco cosa fare per il nostro benessere

Combattere lo stress è importante per vivere meglio la vita e cercare di non farsi sopraffare dalle difficoltà e dagli ostacoli che tutti i giorni ci si pongono davanti. Fortunatamente, ci sono dei trucchi che possiamo utilizzare per provare ad alleggerire la tensione e prenderci cura del nostro benessere, come ad esempio leggere un buon libro.

Dedicarsi alla lettura, infatti, può alleviare lo stress e tenere allenato il nostro cervello. Un libro ben scelto, infatti, può prenderci talmente tanto da regalarci momenti di evasione oltre ad una vera compagnia. Può regalare momenti emozionanti, anche forti e contribuisce ad allenare il nostro cervello.

Esistono nel mondo talmente tanti libri e generi di letteratura che è quasi impossibile non riuscire a trovare nemmeno un prodotto che soddisfi la propria curiosità. Inoltre, con l’arrivo delle nuove tecnologie è diventato facilissimo ance reperire nuovi libri grazie ai nuovi dispositivi digitali.

Secondo quanto dicono alcuni ricercatori, leggere ha certamente degli effetti positivi, soprattutto per il prezioso contributo che fornisce alla memoria e allo sviluppo della fantasia. Inoltre, secondo numerose ricerche scientifiche, leggere riduce lo stress per oltre il 60%.

A rivelarlo è uno studio dell’Università del Sussex, i cui risultati hanno dimostrato un abbassamento delle pulsazioni cardiache e della tensione muscolare in quelle persone che si dedicano spesso alla lettura. Leggere un libro, infatti, si è rivelato ancora più efficace di ascoltare la musica e passeggiare.

Infine, la lettura può essere un importantissimo alleato per la nostra capacità di concentrazione. Leggere un libro ci aiuta infatti a fare una vera e propria full immersion “nel mondo” all’interno del testo che stiamo leggendo. Questo ci porta ad eliminare ciò che abbiamo intorno e ad aumentare la nostra concentrazione.