Caro Bollette: Svelato quanto potresti risparmiare con queste semplici azioni

Ecco delle tecniche per risparmiare sul caro bollette. I gesti da fare a casa per non far lievitare le nostre bollette.

Bisogna fare molta attenzione a staccare i carica batterie quando non sono in uso, e soprattutto togliere lo stand by dai nostri elettrodomestici.

Purtroppo le bollette continuano ad aumentare, sia del gas che della luce. Ma le tecniche per non farle lievitare ci sono. Molti apparecchi che usiamo sempre nelle nostre case assorbono davvero tanta energia Cosa fare per evitare il caro bollette

Bisogna prestare sempre molta attenzione agli elettrodomestici che sono in stand by come il televisore ad esempio. Per rendersi conto se si sono verificati degli aumenti in bolletta e se ci sono dei significativi aumenti bisogna controllare il contatore dopo aver spento tutti gli elettrodomestici (incluso il frigorifero) senza scollegarli dalla presa.