Tommaso Stanziani contro la Celentano? Ecco cosa sta accadendo, le parole dell’ex-ballerino di Amici affidate ai social.

Il serale di Amici 21, puntata dopo puntata, sta portando alla fine del talent e mentre tutti si chiedono chi sarà il vincitore, non mancano di certo le polemiche, in studio e non.

A far discutere è spesso Alessandra Celentano, una che dice sempre ciò che pensa; questa volta, le sue parole hanno dato il via ad una serie di polemiche tra gli spettatori e Tommaso Stanziani, suo ex-allievo.

Tommaso Stanziani contro la Celentano? Ecco cosa sta accadendo, la verità

A far discutere erano state le parole su un post su Instagram di Alessandra Celentano, che aveva affermato come ci fosse un motivo se ora tutti i suoi ex-allievi fanno parte di grandi compagnie.

Molti haters hanno sfruttato le parole della Celentano per scagliarsi contro Stanziani, ex-allievo della maestra che però ha deciso di intraprendere una carriera professionale diversa.

Alcuni utenti lo hanno accusato di scarsa riconoscenza, criticando la sua scelta di intraprendere un percorso diverso da ciò a cui lo aveva preparato il talent. Pronta, arriva la risposta di Stanziani su Twitter, piuttosto ironico contro chi lo ha duramente criticato.

“Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste” le parole su Twitter del ballerino, che in un’intervista a Casa Chi ha anche confessato di essere rimasto deluso dalle parole della sua ex-maestra.

Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. ☀️ — Tommaso Stanzani (@tommistanza) April 16, 2022

“Mi sono chiesto come mai in questo periodo anche la maestra ce l’avesse con me“ ha spiegato Stanziani nell’intervista. Le parole della Celentano saranno state davvero anche riferite a Stanziani, o era solamente una provocazione contro chi la critica e contro gli altri maestri di Amici?

Di certo, le polemiche coi suoi colleghi al talent show sono state fino ad oggi tantissime e, con la fase del serale sempre più calda, non sembrano destinate a finire qui.