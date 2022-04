Fedez e Leone, il particolare pomeriggio insieme: un momento padre-figlio sicuramente inedito per il rapper milanese.

Non soltanto come rapper, ma anche come influencer, Fedez è sicuramente uno dei volti più amati; insieme a sua moglie Chiara Ferragni è attivo in diversi contesti, con la coppia seguita con passione da tantissimi fan.

Questa volta, il rapper milanese ha sorpreso tutti condividendo dei particolari momenti insieme a suo figlio Leone, che hanno davvero divertito il pubblico; ma cosa hanno fatto i due insieme? Veramente da non credere!

Fedez e Leone, il particolare pomeriggio insieme: i due commentano…

Trovandosi il pomeriggio a casa, Fedez ha trascorso alcuni momenti con suo figlio Leone, spesso protagonista dei contenuti che il rapper pubblica sui social; tramite le Stories su Instagram, il cantante ha sorpreso tutti quanti riprendendo una conversazione tra lui e il piccolo Leone.

A quanto pare infatti, Fedez si è ritrovato col figlio a commentare Uomini e Donne, storico programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5; nello specifico, padre e figlio hanno cercato di capire la situazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, due dei grandi protagonisti del dating show.

Sentendo le parole della Platano su un possibile ritorno di fiamma con Riccardo, Fedez commenta: “Ah lei non è innamorata però, hai capito amore?” rivolgendosi al piccolo Leone, che sdraiato sul divano davanti alla tv chiede il perché la Platano non sia innamorata.

Dopo qualche secondo di silenzio, Fedez risponde di non saperlo e di non aver capito il motivo. “Tu hai capito?” chiede il cantante col figlio, che dice di no scuotendo la testa, con Fedez che ribatte che nemmeno lui ha compreso la situazione.

Un simpatico siparietto che è subito diventato virale sul web, tanto che su Twitter molti storici spettatori del programma si sono immedesimati nei pensieri di Fedez e Leone; nemmeno loro, avendo tra l’altro seguito con interesse i precedenti tra la Platano e Guarnieri, hanno ben capito quale sia la situazione attuale tra i due.

Ci sarà più chiarezza nelle prossime puntate? Chissà, magari padre e figlio, curiosi di saperne di più, continueranno a seguire insieme il programma della De Filippi!