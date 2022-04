Pollo: non andrebbe mai lavato prima di cucinarlo, ecco il motivo

Quanti di noi prima di cucinare il pollo tendono a lavarlo. Un errore da evitare secondo alcuni a causa della comparsa di batteri.

Il pollo un alimento molto consumato in cucina, sano e gustoso, lo utilizziamo sempre anche nelle diete dato che è povero di grassi rispetto alla carne rossa. Ma attenzione, spesso si commette l’errore di lavarlo prima di cucinarlo.

Questa tecnica se apparentemente ci fa credere che stiamo eliminando le impurità in realtà non fa altro che aumentare il rischio di contaminazione batterica. Un gesto talmente spontaneo che noi crediamo essere importante per la pulizia dell’alimento invece può comportare dei rischi di batteri e contaminazioni che possono risultare anche dannosi alla nostra salute procurando magari anche delle intossicazioni alimentari.

Secondo alcuni studi condotti è stato confermato che ci sono dei rischi di contaminazione incrociata legati al lavaggio prima della cottura a causa di una manipolazione della carne di pollo nel lavandino.

Cosa fare e non fare per un pollo non contaminato

Lo studio che è stato condotto ha rilevato che ci possono essere delle tracce di contaminazione proprio sulle superfici in cui andiamo a lavare il pollo. Piano cottura, lavandino, taglieri etc.

Anche gli alimenti che abbiniamo al pollo lavato possono risultare contaminati. Ad esempio si tende a magiare il pollo con l‘insalata, se laviamo la stessa nel lavandino in cui abbiamo lavato il pollo è possibile che tracce di contaminazione dall’insalata si trasmettano al pollo stesso.

Quindi è consigliabile evitare di praticare il lavaggio del pollo prima della cottura proprio perché ci possono essere delle contaminazioni provenienti dalle mani con cui utilizziamo il lavaggio e dalle superfici in cui applichiamo questo processo.