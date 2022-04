Pasticciotti con le mele: ecco la ricetta veloce e buonissima

1 uovo

2 tuorli

Sale

500 gr di farina

150 gr di zucchero a velo

1 bustina di vanillina

250 gr di burro

1 cucchiaino di lievito per dolci

La sua preparazione non è assolutamente difficile, anzi, mettiamo dentro al nostro robot da cucina, oppure in un contenitore, lo zucchero a velo, il burro tagliato in pezzetti, l’uovo ed il tuorlo, ed iniziamo a lavorare il tutto.

Poi aggiungiamo la farina setacciata e la vanillina, un pizzico di sale ed infine il nostro lievito per dolci, quando avremmo un’impasto omogeneo, mettiamo in frigorifero, avvolto con la pellicola per circa 30 minuti, o se vogliamo possiamo farla la sera prima per il giorno dopo.

Adesso arriviamo agli ingredienti per il ripieno e all’assemblare questa delizia:

30 gr di burro

1 tazzina di rum

2 mele

Limone

1 cucchiaio di zucchero di canna

1 cucchiaio di miele

Cannella

Adesso partiamo dalle nostre mele, che ovviamente laviamo e togliamo la loro buccia e poi le tagliamo a dadini piccolini, mettiamole quindi in una padella con dentro lo zucchero di canna, il miele ed il burro.

Lasciamo andare per qualche minuto e poi aggiungiamo il nostro rum, lasciandolo sfumare ed aggiungiamo in un secondo momento alcune gocce di limone e la cannella, adesso togliamo tutto dal fuoco e lasciamo raffreddare.

Possiamo, nel mentre prendere la nostra pasta frolla e stenderla con il mattarello, mettendo prima sul piano di lavoro un po’ di farina, facciamo uno spessore di circa mezzo centimetro e con dei coppapasta, o dei piattini, dobbiamo fare dei cerchi di circa 5 o 6 centimetri l’uno.

Mettiamo al centro un po’ del nostro ripieno e richiudiamo con un’altro cerchio facendo massima attenzione nel sigillare i bordi, infine mettiamo nel nostro forno bello caldo a 170 gradi per circa 15 o 20 minuti.

Controlliamo che siano pronti quando sono ben dorati in superficie, una volta sfornati possiamo decorarli con del semplice zucchero a velo, oppure granella di mandorle o nocciole, o nella versione super golosa con del cioccolato fuso.

Siamo assolutamente certi che appena li portate a tavola andranno assolutamente a ruba nel giro di pochissimo tempo, fidatevi assolutamente di noi e continuate a seguirci per avere sempre ricette buonissime e veloci da fare!