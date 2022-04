Antonella Clerici: la sorella Cristina è identica a lei

La nota conduttrice – Antonella Clerici – ha una sorella, alla quale è molto legata. Conosciamo meglio Cristina Clerici.

Antonella Clerici rappresenta sicuramente uno dei volti simbolo del panorama televisivo italiano: la sua voce, la sua energia e carisma – permettono ai telespettatori di avvertire sempre aria di casa. Da anni infatti, la nota conduttrice ci fa compagnia al timone de’ La prova del cuoco e di E’ sempre mezzogiorno, trasmissioni alle quali la Clerici è particolarmente affezionata.

Dietro questo aspetto solare e gioviale, si nasconde una bellissima famiglia, la cui privacy sta particolarmente a cuore alla conduttrice. Parliamo ovviamente della figlia Maelle, ma anche della sorella minore, Cristina. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla compagna di una vita di Antonella Clerici.

Antonella Clerici: tutto sulla sorella Cristina

Cristina Clerici nasce a Legnano nel 1967 ed ha esattamente cinque anni in meno rispetto alla famosissima Antonella. La minore della famiglia si è completamente estraniata dal mondo dello spettacolo, perseguendo una carriera totalmente diversa: negli anni è riuscita ad affermarsi, costruendo un brillante percorso lavorativo da psicologa.

Oltre ad essere una grande professionista, Cristina sembra sia anche un’incredibile zia per la piccola Maelle. Le informazioni private che abbiamo sulla minore della famiglia sono davvero poche, proprio perché Antonella tende a mantenere la sfera personale privata, com’è giusto che sia. Tuttavia, in passato si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardo il rapporto stretto che condivide con Cristina: “Il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, è mia sorella” – ha ammesso durante un’intervista rilasciata alla rivista Chi – “mia sorella è un po’ la mia coscienza”.

Antonella Clerici ha inoltre fatto riferimento al rapporto conflittuale che aveva con la madre e che – conseguentemente – il suo punto di riferimento femminile è ricaduto proprio su Cristina, benché fosse la minore della famiglia: “Lei è più piccola di me […] ma è quella che forse è più saggia”. Insomma, parliamo di due donne che si sono scelte, non solo per il legame di sangue indissolubile, ma anche per l’amore che le ha portate a condividere tutto fin dalla tenera età.