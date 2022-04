Figli: ecco perchè dovresti sempre leggergli una storia

Fondamentale è leggere ogni sera un libro ai bambini o con i bambini. Una buona abitudine che non bisogna mai interrompere, nemmeno quando i piccoli crescono.

Leggere dei libri ogni sera è una sana abitudine che fa molto bene ai bambini, bisogna scegliere storie adatte in base alla loro età, al loro livello cognitivo, storie che trasmettano messaggi positivi in modo semplice e chiaro.

Accade che i bambini vogliano leggere sempre la stessa storia. Un modo per loro d’immedesimarsi nelle avventure dei personaggi, trovare ottimi amici con i quali crescere. La ripetizione è utile ai bambini per imparare.

Perché è importante leggere i libri ai bambini ogni sera

Quanti vantaggi ha la lettura delle storie serali per un bambino. Vediamo insieme quali sono.

Innanzitutto leggere delle storie ai bambini ogni sera è un modo per concludere al meglio la giornata e creare un legame speciale con il genitore.

Leggere libri aiuta a combattere le paure. I bambini cominciano a sviluppare la paura verso l’età dei 2 anni. Leggere una storia prima di addormentarsi li calmerà molto.

Per i bambini è importanti avere delle routine. Quindi leggere libri prima di addormentarsi crea la routine della buona notte con un bagno, un libro e il bacio, così si addormenteranno sereni.

Leggere libri con i bambini li fa sentire molto amati. Perché ascoltano la voce del genitore, lo sentono vicino, sanno che il genitore è sempre lì. Insomma la lettura dei libri li fa sentire amati e importanti.

Leggere i libri aiuta i bambini anche nella conoscenza. Imparano nuove parole e nuove lezioni, nuovi modi di comunicare anche attraverso le immagini. In questo modo migliorano il linguaggio, le abilità sociali, la gestione delle emozioni e immaginazione e creatività.

Leggere le storie aiuta i bambini a sviluppare le loro esperienze, comprendere anche le situazioni più complicate, semplicemente identificandosi con i personaggi e le loro avventure.

Quindi ogni genitore prima che il bambino vada a dormire deve ritagliarsi del tempo per leggere delle storie, un momento importante sia per il rapporto genitore-figlio che per il figlio stesso.

Un modo per sviluppare tante cose importanti che serviranno al bambino adesso e che in futuro serviranno a plasmarlo caratterialmente.