Mara Venier dichiara chi è la sua erede e stupisce tutti

Nonostante l’età non è assolutamente pronta ad andare in pensione anzi dichiara lei stessa di essere pronta a condurre un’altra edizione di “Domenica In” e di poter intervistare il grande Papa Francesco.

Nonostante la grande concorrenza di Canale 5 con programmi che vanno in onda proprio di domenica, e che vedono protagonista nella conduzione l’amica Maria de Filippi, Mara Venier dichiara di essere molto soddisfatta di come sta andando Domenica In e dell’ennesimo successo anche in questa stagione televisiva. Gli ascolti sono molto alti e la sua trasmissione continua a essere un ever green di mamma Rai.

Mara Venier è anche molto amata dai suoi colleghi. Una bella amicizia la lega a Maria de Filippi, anche lei amata conduttrice di programmi su Canale 5, le due conduttrici televisive sono molto amate dal pubblico che le segue e sono molto unite anche quando la Venier lavorava al programma televisivo condotto dalla De Filippi “Tu si que vales” su Canale 5. Un programma di successo che la vide protagonista non in Rai ma in Mediaset.

Anche Alberto Matano è un amato giornalista e conduttore televisivo ed è molto legato a Mara Venier, la loro è un’amicizia che va al di là dei rapporti televisivi, sono spesso insieme a cena e con amici. Spesso Mara Venier è in collegamento alla “Vita in Diretta” condotta proprio da Matano come opinionista o per intervenire su tematiche di vario tipo.

Anche Alessia Marcuzzi è un altro personaggio dello spettacolo legato a Mara Venier. Si vedono spesso a cena e lei la considera un pò come la sua erede televisiva. Ma il sogno di Mara è quello di continuare Domenica In per un altro anno, poi fare altro.

Il suo sogno sarebbe di fare qualcosa con Maria de Filippi e Mara Maionchi.

Insomma la nostra “Zia Mara” non si ferma mai. Da anni fa compagnia con la sua simpatia e ironia, ma anche grande professionalità, durante la storica trasmissione Domenica In condotta da lei da molto tempo, e noi speriamo per altro tempo ancora.