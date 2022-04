Allenamento: fai questo con solamente 2 bottiglie!

Per allenarsi correttamente e stimolare i muscoli non è necessario spendere una fortuna nell’acquisto dei pesi, bastano 2 bottiglie!

Seguire uno stile di vita sano comporta inevitabilmente l’inserimento dell’esercizio fisico. Tuttavia, in molti rinunciano in partenza per evitare di spendere soldi in abbonamenti in palestra e acquisti di pesi online. Eppure, per stimolare correttamente lo sviluppo dei muscoli, non è necessario utilizzare strumenti da 10kg. Il work-out è molto più semplice di quanto possiate immaginare.

E’ possibile infatti allenarsi a costo zero, utilizzando gli strumenti che possediamo nelle nostre case: primo fra tutti, la bottiglia d’acqua. Quest’ultima infatti, se prendete come riferimento quella da 1l, risulta particolarmente pesante e quindi perfetta per allenare ogni parte del corpo. Vediamo insieme come svolgere un work-out completo, utilizzando esclusivamente due bottiglie d’acqua.

Allenamento: svolgi il work-out con 2 bottiglie d’acqua!

Il work-out prevede i seguenti esercizi:

Affondo frontale : prendete un paio di bottiglie d’acqua e abbracciatele singolarmente con le braccia. A questo punto, eseguite l’affondo normalmente , ricordandovi di non superare mai la punta del piede con il ginocchio.

: prendete un paio di bottiglie d’acqua e abbracciatele singolarmente con le braccia. A questo punto, , ricordandovi di non superare mai la punta del piede con il ginocchio. Curl alternato : facciamo riferimento ad un esercizio funzionale per i bicipiti. Prendete le due bottiglie e tenetele ben salde con la mano – sostituiranno i classici manubri. Partite in posizione eretta con le gambe leggermente divaricate e le braccia lungo i fianchi. A questo punto, sollevate la bottiglia piegando il braccio e portandola al petto.

: facciamo riferimento ad un esercizio funzionale per i bicipiti. Prendete le due bottiglie e – sostituiranno i classici manubri. Partite in posizione eretta con le gambe leggermente divaricate e le braccia lungo i fianchi. A questo punto, piegando il braccio e portandola al petto. Deep lunges alternati: si tratta di una sorta di affondo in camminata, la differenza risiede nel dettaglio che dovete allungarvi fino a toccare quasi il pavimento. Svolgendo l’esercizio con le bottiglie d’acqua, intensificherete il movimento, stimolando ulteriormente i muscoli delle gambe.