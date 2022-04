Girelle di frolla e marmellata: una bontà super veloce

320 gr di farina 00

Marmellata a piacere o cioccolato

100 gr di olio di semi di girasole

½ bustina di lievito per dolci

2 uova

1 scorza grattugiata di limone

100 gr di zucchero

Con questi quantitativi vengono circa 28 biscotti, ma iniziamo con la preparazione mettendo in un contenitore il nostro zucchero con le uova, ed iniziamo a girare poi mettiamo la scorza del limone e l’olio.

Continuiamo a girare e quanto tutto sarà omogeneo mettiamo dentro la nostra farina ed il lievito che abbiamo in precedenza setacciato, ecco che si formerà, piano piano un impasto morbido ed omogeneo.

Trasferiamo tutto sul nostro piano di lavoro, che abbiamo in precedenza un po’ infarinato e lavoriamo fino ad ottenere un panetto, adesso lo avvolgiamo con la pellicola alimentare e lo lasciamo in frigorifero per circa 60 minuti.

Una volta passato questo tempo lo mettiamo nuovamente sul nostro piano di lavoro, sempre infarinato e lo stendiamo con una altezza di circa mezzo centimetro, adesso possiamo prendere la marmellata che preferiamo e la spalmiamo al suo interno.

Ovviamente possiamo mettere anche dell’ottima crema spalmabile al cioccolato oppure al pistacchio, o dividere in due parti l’impasto per avere dei biscotti ad un gusto ed altri diversi, diamo sfogo alla nostra fantasia!

Poi iniziamo ad arrotolare la nostra pasta su se stessa, e una volta terminata questa operazione prendiamo un coltello che taglia bene e facciamo i nostri biscotti alti circa 3/4 cm massimo.

Li mettiamo sulla nostra teglia da forno, che avviamo in precedenza rivestito con carta da forno e li lasciamo cuocere in forno, già bello caldo a 190 gradi per circa 15 minuti, poi controlliamo sempre prima di sfornare.

Ricordiamoci a metà cottura di girarli, in questo modo saranno belli dorati su tutti e due i lati ed ecco che la nostra bontà è pronta in pochissimo tempo ed avremmo dei biscotti veramente speciali!

Mi raccomando, facciamoli raffreddare prima di mangiarli, e se avanzano si conservano in un contenitore ben chiuso per alcuni giorni, ma non credo ci sia bisogno di questa informazione.