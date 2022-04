Allenamento: altro che pilates, prova questa danza!

Vediamo insieme questa nuova attività sportiva, appena arrivata in Italia, che farà impazzire letteralmente tutti nei prossimi mesi!

In tanti andiamo in palestra ed ognuno di noi fa un qualcosa che gli piace, come chi sceglie la sala pesi, oppure chi segue delle determinati lezioni, come zumba, ma noi oggi vi vogliamo indicare una nuova danza.

Siamo assolutamente sicuri che in breve tempo tutti voi l’avrete almeno provata e poi inizierete a pensare, non è male, anzi, quasi quasi la faccio oppure l’aggiungo al mio allenamento.

Danza: ecco quella che farà impazzire tutti

In questo momento, con l’arrivo dell’estate a tutti noi piace rimetterci in forma, ma allo stesso tempo anche non annoiarci con sport troppo ripetitivi, per questo motivo è veramente importante trovare qualcosa che ci coinvolga al massimo.

Con questa nuova attività sportiva possiamo perdere del peso, ma anche divertirci, come se stessimo facendo una lezione di pilates o di spinning, ma questa volta con il sorriso stampato sul volto.

Di solito, una volta che abbiamo scelto cosa fare, solamente per perdere peso, quindi come le due discipline che vi abbiamo indicato prima, dopo poco ci annoiamo ed iniziamo a frequentare con meno costanza i corsi.

Ma di quale danza vi stiamo parlando, che siamo sicuri coinvolgerà molti di voi? Le danze Irlandesi! Sono un ballo davvero molto antico e patrimonio nazionale dell’Irlanda, ovviamente e comprendono un enorme numero di salti sul posto.

I nostri piedi saranno battuti sul pavimento con vigore, e per far si che si senta maggiormente si indossano delle scarpette chiodate, che lo amplificano, questa danza nell’ultimo anno ha riscosso un successo incredibile.

Si può ballare sia da soli ma anche in coppia, e poi pensiamo che solamente 1 ora di danze irlandesi vi permette di perdere ben 400 calorie, insomma quasi un’ora di corsa, non male direi?

Divertiamoci quindi a chiedere se nella palestra che frequentiamo fanno questa attività o nel caso proviamola, perchè noi siamo assolutamente certi che una volta fatta volete continuare ad esercitarvi.

Prima di fare qualsiasi attività sportiva ricordatevi sempre di andare dal vostro medico curante per una visita di controllo e chiedere il suo parere se potete praticare lo sport che avete intenzione di fare, è assolutamente importante!