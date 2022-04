Vediamo insieme che cosa è accaduto alla nota dama Ida che è apparsa molto scossa per qualcosa di molto particolare.

Come sappiamo tutti i pomeriggi va in onda un nuovo appuntamento con il programma condotto da Maria De Filippi che promette di far trovare l’amore a tutte le età, ovvero Uomini e Donne.

Tra le sue protagoniste storiche, troviamo anche Ida che ha avuto un passato turbolento all’interno del programma, dopo la fine della sua storia più importante con Riccardo, ma cerchiamo di capire che cosa sta accadendo in questo momento.

Uomini e Donne: Ida in lacrime, cosa succede

Come spesso accade, durante il programma, i suoi opinionisti prendono la parola, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti, andando giù spesso anche in modo pesante o provocando, in qualche modo, i presenti.

Ma nelle ultime messe in onda, Tina si è scagliata contro Ida Platano, tanto che quest’ultima si è messa a piangere ed in sua difesa è arrivato Armando Incarnato che ha dichiarato:

“Vai ad accusare una donna che si è messa in gioco, difendi uno che l’ha mandata a quel paese, quando dice a Milano non vengo perchè lui non è andato a Brescia?….Ti ho detto accusa per me ma lascia perdere lei”

Ida ha anche dichiarato che con l’ultimo uomo che la corteggiava, ovvero Alessandro Vicenza si è sentita anche un po’ in imbarazzo, anche se gli piaceva come persona, ma spesso può capitare.

Ida ha continuato dicendo che forse si era innamorata di lui, riferendosi a Tina, e dichiarando che si era permessa anche troppo, fino al momento, ma l’opinionista non si è certo fatta sfuggire l’occasione di rispondere a tono.

Ha infatti detto che secondo lei, Ida è una donna stupida e frivola, e che non capisce i paragoni, l’hair stylist ha continuato dicendo:

“Mi hai stufato, l’ho lasciato io, tu ti puoi permettere di dire quello che vuoi, gli altri no? Ti permetti ogni volta, non lo sono stupida, non ti permetto di dirmelo, mi avvicino per guardarti negli occhi…..”.

Il battibecco tra le due dame è continuato sotto gli occhi di Maria De Filippi completamente stupita, non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà nelle prossime puntate, ma intanto voi cosa ne pensate di questa storia?