Olio EVO: gli utilizzi che non immagini assolutamente

Olio Evo un prezioso alleato della nostra salute con innumerevoli proprietà. Vediamo insieme i suoi mille usi.

Spesso siamo soliti utilizzare l’olio extra vergine di oliva ma non ci rendiamo contro che esiste anche questo olio evo davvero pregiato che dovrebbe essere più utilizzato nella nostra alimentazione.

ricco di vitamina E, polifenoli e flavonoidi. Un grande antiossidante è un grande alleato anche della nostra bellezza e del nostro generale benessere. Ricchissimo di tante proprietà e anche. Un grande

I mille usi dell’olio evo

Un grande alleato della pelle, fondamentale per la sua idratazione. Grande alleato anche per le mamme dopo la gravidanza dato che massaggiato sulle parti critiche elimina le smagliature. Fantastico anche per rimuovere le impurità. Pare che questo cosmetico sia stato il preferito anche di Cleopatra per ringiovanire e curare la sua meravigliosa pelle. L’olio EVO, appartiene al nostro patrimonio culturale quello che universalmente viene definito “Heritage of Italian Lifestyle”, patrimonio dello stile di vita italiano. Le grandi proprietà dell’olio per trattare le pelli secche e disidratate grazie all’azione emolliente, e contrasta la perdita d’acqua dall’epidermide, mantenendola idratata e morbida.

L’olio di oliva sul viso viene anche utilizzato per realizzare uno scrub naturale in grado di rimuovere impurità e pelle secca, si consiglia di usare il sale marino dopo averlo miscelato con mezzo cucchiaio di olio EVO da massaggiare sulla zona. Al posto del sale si può usare lo zucchero di canna.

Applicare l’olio d’oliva sui capelli, sotto forma di maschera, li rende più lucidi e brillanti. Perfetto anche per la manicure, va massaggiato su mani e unghie. Ottimo anche per un impacco dopo sole per i capelli

A viso asciutto si consiglia di cospargere sulla pelle mezzo cucchiaio di olio EVO e massaggiarlo accuratamente con le mani su tutto il viso. In questo modo si ottene un valido scrub per il viso eliminando le impurità.

Questo miracoloso olio EVO ha un effetto lenitivo ed emolliente ed è ottimo per pelli screpolate o per calmare irritazioni, infiammazioni, rossori e dermatiti

Inoltre l’olio EVO combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle grazie alla presenza di preziose sostanze come la vitamina E, che contrasta i radicali liberi, la vitamina A, gli acidi oleici che rendono la pelle morbida ed elastica, e infine i polifenoli, che nutrono la pelle e la proteggono dai danni degli agenti atmosferici e del tempo che passa.