Vediamo insieme una ricetta molto particolare, perchè stiamo parlando di un risotto con la frutta, che lascerà tutti stupiti.

Vi proponiamo molto spesso delle ricette veloci e particolari ed oggi vi vogliamo stupire con qualcosa di diverso, perchè vi proponiamo un incredibile risotto con le fragole, magari può non piacere ai più piccoli ma che ne dite per una cena particolare magari tra moglie e marito con un bel bicchiere di spumante?

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo come possiamo preparare questa bontà che è anche velocissima da fare, non abbiate paura di sperimentare, e poi potete sempre farlo assaggiare anche ai bambini, basta non dire che sono fragole, se pensate che facciano una faccia strana, non trovate.

Risotto alle fragole: una bontà velocissima

Ecco quindi che vi indichiamo le dosi necessarie per 4 porzioni, poi voi come al solito regolatevi di conseguenza:

fragole fresche 250 g

riso 320 g

brodo vegetale 900 ml

vino bianco 60 ml

olio extravergine d’oliva

burro 40 g

formaggio caprino 80 g

scalogno 1

sale fino q.b.

Iniziamo con la preparazione vera e propria, come prima cosa del brodo vegetale, dove in una pentola mettiamo, 2 carote, 1 gambo di sedano, 2 pomodori ed una cipolla, poi aggiungiamo abbondante acqua e mettiamo il sale.

Lasciamo andare per circa 40 minuti, e poi con un colino filtriamo il tutto e lo mettiamo da parte, se lo avevamo già pronto, perchè congelato in frigorifero ovviamente usiamo quello senza rifarlo.

Adesso passiamo alla preparazione vera e propria del risotto mettendolo in una padella con un cucchiaio di olio e mettendo dentro lo scalogno, lasciandolo andare per circa 5 minuti, o fino a quando non si appassisce, adesso facciamo tostare il nostro riso.

Lasciandolo andare per circa 3/4 minuti, girandolo molto spesso e poi mettiamo dentro il nostro vino bianco che facciamo sfumare, e poco per volta, possiamo quindi aggiungere il nostro brodo, in modo tale che il riso si cuocia.

Giriamolo sempre molto spesso, così evitiamo che si attacchi, ci vorranno circa 20 minuti prima che sia pronto, o comunque controllate con quanto indicato sulla vostra confezione ed ecco che è praticamente pronta la cena.

Nel mentre, avremmo lavato le fragole e tolto il picciolo, tagliandole a pezzettini, adesso abbassiamo al minimo la fiamma e mantechiamo con il caprino ed il burro fino a quando non si sciolgono per bene tutti e due, e solamente in questo momento aggiungiamo le fragole.

Mescoliamo per un’altro minuto ed ecco che è pronto, mi raccomando serviamo il tutto ben caldo, possiamo volendo anche sostituire il caprino con uno stracchino per un sapore meno deciso.

La nostra cena è pronta ed il suo sapore particolare ma buonissimo lascerà tutti veramente senza parole, provare per credere!