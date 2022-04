Eleonora Abbagnato, ecco i suoi bellissimi figli: la meravigliosa famiglia di una delle ballerine più amate.

Palermitana classe ’78, Eleonora Abbagnato è sicuramente una delle ballerine più talentuose e amate nel panorama della danza italiana e mondiale. Dopo aver effettuato studi prestigiosi di danza sin da adolescente, l’Abbagnato entra appena diciottenne nel corpo di ballo dell’Opéra, iniziando poi una meravigliosa carriera.

Dal 2015 dirige il corpo di ballo dell’Opera di Roma, mentre in questi anni ha anche recitato come attrice ed è stata impegnata in tv, sia come caposquadra di Amici sia al Festival di Sanremo. Ma avete mai visto i figli della bravissima ballerina? Eccoli.

Eleonora Abbagnato: ecco i suoi bellissimi figli

La famiglia di Eleonora è molto legata al Calcio, tanto che non soltanto suo padre è stato dirigente sportivo del Palermo, mentre lo zio Pietro Lo Monaco è ancora in attività; il nonno materno, invece è stato un calciatore.

Non poteva quindi che esserci il Calcio nel destino dell’Abbagnato, che si è innamorata di Federico Balzaretti (ex-difensore di Palermo e Roma) ed ha formato con lui una meravigliosa famiglia.

I due si sono sposati nel 2011 ed hanno due figli, Julia e Gabriel; Balzaretti ha inoltre altre due figlie avute da un precedente matrimonio, con una famiglia allargata che pare essere in totale armonia.

Più volte, nel corso di varie interviste, la ballerina ha dichiarato come l’obiettivo dei due fosse quello di fare diventare fratelli e sorelle i quattro a tutti gli effetti, trasmettendo tantissimi amore a tutti.

A quanto pare ci sono riusciti, perché Eleonora ha sempre speso parole bellissime per le due ragazze avute da Federico in una precedente relazione, tanto che le sono state vicine anche al momento del parto e sono delle fantastiche sorelle maggiori.

Nonostante sia impegnatissima col suo prestigioso lavoro, l’Abbagnato ama condividere momenti in famiglia col suo Federico e i suoi bambini; la donna è comunque molto riservata, così come suo marito Balzaretti e, dunque, ama passare del tempo in famiglia lontano dalla luce dei riflettori.