Francesco Oppini: la sua relazione è ad un punto morto? Ecco le voci

Sembra che l’ex gieffino abbia qualche problema sentimentale: la relazione di Francesco Oppini con Cristina è giunta al capolinea?

Francesco Oppini deve la sua notorietà prevalentemente alla sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, il gieffino ha parlato spesso della sua storia d’amore con Cristina Tomasini, ragazza a cui l’ex cronista sportivo è molto legato. La coppia ha appassionato notevolmente i fan, sempre più curiosi riguardo i risvolti della relazione e attenti ad ogni minimo passo attraverso i profili social.

Francesco Oppini inoltre è molto attivo sulle piattaforme, tanto da condividere con i followers svariati momenti, che siano lavorati o più semplicemente famigliari. Proprio per questo motivo, gli utenti hanno cominciato a farsi qualche domanda riguardo l’attuale condizione sentimentale dell’ex gieffino. Cristina Tomasini infatti è sparita da ogni radar. La coppia ha deciso di separarsi?

Francesco Oppini e Cristina: l’addio è definitivo?

Non è ancora giunta conferma da nessuna delle parti coinvolte, eppure sono settimane che di Cristina Tomasini si è persa ogni traccia. Dettaglio alquanto strano, soprattutto perché i due erano soliti mostrare diversi scatti di coppia sui social. Proprio a fronte di questo, gli utenti hanno cominciato a domandare a Francesco Oppini se fosse tornato single, ricevendo dall’ex gieffino semplicemente un ligio silenzio.

Inoltre, pochi giorni fa Oppini ha compiuto 40 anni e come da tradizione ha organizzato un incredibile party, occasione per festeggiare con le persone più care. Indovinate? Cristina Tomasini non era presente, il che è molto strano dato che dovrebbe essere la fidanzata del festeggiato. Eppure, la ragazza è mancata anche alla successiva gita a Gardaland organizzata per il compleanno di Oppini. Insomma, il tutto appare molto strano soprattutto se pensiamo ad una coppia affiatata ed innamorata.

Niente smentite, ne tanto meno conferme – eppure, i followers dell’ex gieffino danno già la coppia per assodata definitivamente. Del resto, Oppini ha sempre mantenuto un ruolo attivo, soprattutto in difesa delle sue opinioni e della sfera personale. Per quale motivo questa volta non ha proferito parola? Forse perché i suoi seguaci hanno ragione a sospettare in una rottura definitiva? Staremo a vedere.