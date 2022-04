Una vita anticipazioni: a Bellita succedono cose strane

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Bellita è preoccupata mentre le succedono cose strane.

Puntuali come sempre, arrivano le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Il prossimo episodio della serie tv spagnola, che continua a macinare successi e grandissimo interesse tra i telespettatori italiani, sarà pieno di colpi di scena e misteri che si infittiscono sempre di più.

Secondo le trame che ci arrivano dalla Spagna, infatti, uno dei protagonisti della soap opera spagnola è sempre più spaesato dagli eventi che lo circondano. Si tratta di Bellita che, con suo enorme stupore, è molto preoccupata dal fatto che continuano a succedere cose strane attorno a lei. Ecco, dunque, cosa succederà.

Anticipazioni Una Vita: Bellita continua ad essere preoccupata

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni della prossima puntata di Una Vita, il prossimo episodio sarà avvolto da un alone di mistero che si infittisce sempre di più. Mentre Josè riesce ad individuare due giovani chitarristi per aiutare Bellita nell’incisione del nuovo disco; tuttavia, i due non conoscono nemmeno un brano della cantante.

La donna, infatti, era molto felice di iniziare la sua nuova avventura musicale. Josè Miguel ha deciso di supportarla e aiutarla nell’incisione del nuovo disco, intenzionato quindi a sostenerla e a conquistare la critica. Ma in realtà non sarà tutto così facile e la Dominguez dovrà fare i conti con numerose difficoltà.

Nonostante tutto, Josè Miguel si impegna a trovare due giovani chitarristi di talento che aiuteranno Bellita con la sua nuova incisione. Tuttavia, i due giovani talenti si dimostreranno una vera delusione per la Dominguez, in quanto dimostreranno di non conoscere nemmeno un brano della donna.

Nonostante le prove siano partite con grande entusiasmo da parte della Dominguez, la situazione sembra subito molto preoccupante per la famosa performer. I due giovani chitarristi assoldati con grande zelo e speranza da Josè Miguel, infatti, ammetteranno immediatamente di non essere in grado di conoscere a fondo il repertorio musicale della povera Bellita.

La cantante verrà infatti trattata come una mummia e le sue canzoni come vecchi reperti storici ormai dimenticati. Una situazione grottesca che farà cadere nello sconforto la povera Bellita. Per scoprire come andrà a finire basterà guardare il prossimo episodio di Una Vita, in onda su Canale 5 alle 14:10.