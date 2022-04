Amici, Albe sorprende Maria De Filippi e commuove tutti: il gesto inaspettato dell’allievo di Anna Pettinelli, davvero emozionante.

L’attenzione per Amici 21 è tutta focalizzata sulle puntate del serale, sempre carico di emozioni e colpi di scena; gli spettatori però hanno ancora interesse nel seguire i ragazzi nel daytime, che offre sempre l’occasione di scoprire altri lati di questi talentuosi allievi.

Di recente, è stato Albe a sorprendere tutti quanti, con un gesto veramente inaspettato e completamente emozionante; ecco cosa è successo, l’allievo di Anna Pettinelli commuove.

Amici: Albe sorprende Maria De Filippi e commuove tutti

Durante il daytime, Albe ha deciso di aprirsi ai suoi compagni e non solo facendo un gesto davvero a sorpresa. Sin da subito, il cantante è apparso come una persona molto chiusa e riservata; per questo, fa ancora più scalpore la bellissima lettera scritta agli altri allievi e non solo.

Convocando tutti quanti, Albe ha letto da un tablet le parole che ha scritto, rivolte non soltanto a tanti altri allievi, ma anche alla conduttrice Maria De Filippi. Il cantante, per lei, ha speso davvero parole bellissime.

“Più che come artista mi hai modellato come persona e sei riuscita a tirare fuori l’Alberto che Albe voleva tenere nascosto. Ti porterò nel cuore come solo tu sei stata capace di entrarmi. Hai un bellissimo potere, quello di saper capire. E trasmetti una fiducia tale che traspare fin da subito” le parole di Albe per la De Filippi, nella speranza lei potesse ascoltare in collegamento.

Continuando, il cantante ha anche espresso parole al miele per altri suoi compagni; ha infatti ringraziato Alex per averlo aiutato a crescere, Luigi per avergli insegnato l’importanza dello studio ed ha poi invitato Nunzio a mantenere sempre la sua allegria contagiosa.

Le parole forse più belle arrivano per Serena, definita “una grande donna”; una lettera davvero commovente, che ha emozionato non soltanto tutti i presenti ma anche il pubblico a casa.

“Ti ho sempre detto che hai un mondo dentro. Non so quanto tempo ti sono stato dietro su questa cosa. Quindi vederti oggi che parli con tutti noi è proprio bello” la reazione di LDA all’inaspettato gesto del compagno.