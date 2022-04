Contenitori di plastica, così li sgrassi veramente: ecco come pulirli in maniera pratica e soprattutto efficace, il metodo da non credere.

I contenitori di plastica per alimenti hanno davvero tantissime funzioni, da quella di conservare magari qualche avanzo del pranzo o della cena (specie sotto le feste) oppure quella di fungere da contenitore per il pasto da portare in ufficio o in una gita fuori porta.

Visti i loro utilizzi però, spesso si sporcano e si incrostano e diventa poi molto difficile sgrassarli; avete mai provato questo metodo? Ecco come pulirli in maniera pratica ed efficace.

Contenitori di plastica, così li sgrassi veramente: il modo che non ti aspetti

La presenza di vari alimenti cotti nei contenitori, specie se sono conditi con il sugo, macchia inevitabilmente la plastica, che spesso viene riempita di aloni arancioni e non solo.

A lasciare il segno nei contenitori sono tutti i condimenti che ungono, quindi burro, olio e via dicendo; evitare di metterli nel contenitori farebbe venire meno la loro funzione (considerando come siano condimenti usatissimi), e così è meglio trovare una soluzione alternativa.

Per pulire a fondo la plastica del contenitore è meglio evitare spugnette abrasive, perché potrebbero peggiorare la situazione e far penetrare ancora di più lo sporco nei pori della plastica; il metodo più pratico e funzionale sembra essere il lavaggio con il bicarbonato.

Farlo è davvero molto semplice: basta prendere un cucchiaio di bicarbonato e versarlo all’interno del recipiente, aggiungendo un filo d’acqua. Mescolando di tanto in tanto, se la soluzione viene lasciata agire per circa 24 ore, può dare risultati davvero sorprendenti.

Una volta scaduto il tempo, sciacquare il contenitore ed ammirare il risultato; molto probabilmente, rimarremmo sorpreso dal nuovo stato del nostro contenitore di plastica, disinfettato, pulito e anche più bello alla vista.

Con i lavaggio con la soluzione di acqua e bicarbonato, il contenitore sarà di nuovo pronto per accogliere nuove pietanze, senza il rischio inoltre di contaminare il sapore del nuovo cibo con quello dei precedenti messi nello stesso oggetto.