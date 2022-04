Zucchero: tanti lo utilizzano come sostituto ma fate attenzione

Molto usato da tutti noi per zuccherare le nostre bevande, scopriamo a fondo lo zucchero di canna diverso da quello bianco.

Molti amano lo zucchero ma bisogna imparare a limitarne l’uso soprattutto per i soggetti diabetici. Sicuramente ci sono dei sostituti dello zucchero che sono molto efficienti come la stevia e il miele ma anche qui non bisogna esagerare nelle quantità.

Esiste però un altro tipo di dolcificante molto utilizzato anche da coloro che non possono assumere molto zucchero, ha tante proprietà e vediamo di cosa si tratta. Impariamo a conoscere lo zucchero scuro, quello di canna

Lo zucchero di canna o anche zucchero scuro, viene molto utilizzato al posto dello zucchero bianco, ma non ci sono prove che faccia bene o meglio rispetto allo zucchero bianco, anche se i luoghi comuni affermano che sia così.