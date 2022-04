Vediamo meglio insieme che cosa succederà nel nuovissimo appuntamento all’interno del grande magazzino milanese di moda!

Anche oggi, 21 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del nostro amato Paradiso delle signore, dove forse, assisteremo ad un addio importante, ma non è detta l’ultima parola ovviamente.

Come sappiamo nelle soap opera succede sempre qualcosa all’ultimo momento che ci lascia senza parole, quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a vedere che cosa ci aspetta per l’appuntamento odierno.

Il paradiso delle signore: Marcello dice addio a tutti

Iniziamo con il dire che Marcello è venuto a conoscenza che l’operazione molto costosa di Flavia verrà pagata da Ferdinando non è stata una bella cosa per il ragazzo, e per la prima volta ha sentito la differenza tra gli amici della Brancia e lui.

Non riuscire ad aiutare la madre della sua amata per lui è stato un brutto risveglio, e si sente, in questo momento molto inadeguato alla situazione, e proprio per questo motivo prende una decisione veramente importante.

Lascerà per sempre il Circolo, perchè crede di non essere adeguato per quel ruolo e che deve lasciarlo prima che sia troppo tardi, decide poi di dire tutto al suo amico Armando ma non riesce a dirlo a Ludovica, la sua amata.

Sembra che le brutte notizie non sono finite qui, perchè Sofia comunicherà al Barbieri che vuole lasciare il bar per trasferirsi in un’altra città, mentre Gemma sta sperando di riconquistare Marco.

Ma l’aiuto della Contessa Adelaide sarà fondamentale, anche se le ha dato molto fastidio la brutta figura che ha fatto il nipote, lei ha capito che non prova più nulla per la giovane, e per questo motivo cerca di avvisare Gemma di stare attenta, ma la ragazza continua per la sua strada.

Per quanto riguarda, invece, Flora, sembra che presto avrà una nuova vita, dopo l’interessante proposta di lavoro che ha ricevuto oltre oceano, nella sua amata America e quindi potrebbe lasciare per sempre Milano.

Lei è sempre più convinta di questa rivoluzione nella sua vita, ma forse qualcosa la può fermare? Nel mentre Beatrice, per la gioia di tutti si sveglia dal coma, e dopo giorni di ansia arriva la bella notizia, e Dante decide di aprire il suo cuore, lui la ama veramente.

Non ci resta che attendere i prossimi appuntamenti, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1 per vedere come si svilupperanno le varie situazione che ci sono in questo momento.