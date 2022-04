Camminare: se lo fai per 15 minuti al giorno ti sconvolge la vita

Mantenere il corpo in movimento è estremamente importante: ecco cosa comporta l’inserimento di 15 minuti al giorno di camminata.

In molti sottovalutano l’importanza dell’esercizio fisico, eppure mantenere il corpo in movimento risulta necessario per il corretto funzionamento dell’organismo. Ogni minima cellula del corpo trae beneficio dal fitness e dai regimi alimentari sani ed equilibrati, il nostro aspetto è lo specchio del nostro stile di vita. Una volta chiarito questo, è bene sottolineare che mantenere il corpo in movimento non si riassume in pesanti work-out, ma più semplicemente in 15 minuti di camminata.

Per stimolare il metabolismo e favorire il corretto funzionamento dell’organismo, basta semplicemente inserire una passeggiata nella nostra routine quotidiana, alternandole per intensità. Vediamo insieme tutti i dettagli a questo proposito.

Camminare 15 minuti al giorno cambia la vita!

Secondo i ricercatori dell’University Hospital di Saint-Etienne, camminare almeno 15 minuti al giorno previene il decesso in giovane età e l’insorgere di molte patologie gravi, tra cui tumori, diabete e malattie cardiovascolari. Questo deriva dal fatto che passeggiare non solo stimola il metabolismo, ma rafforza anche il sistema immunitario e gli organi interni, soprattutto il cuore. Per impostare un allenamento perfetto, occorre semplicemente aggiungere tre volte a settimana una passeggiata più intensa da diecimila passi (all’incirca un’ora di passeggiata).

Consigliamo inoltre di svolgere l’esercizio a passo sostenuto, in modo da bruciare i grassi e favorire la perdita di peso. A lungo andare inoltre, i vostri muscoli diventeranno più tonici e resistenti, permettendovi di acquistare la forma fisica tanto desiderata. In occasione dell’arrivo delle stagioni calde è meglio rimboccarsi le maniche; le giornate passate in costume in spiaggia sono sempre più vicine ed è giunta l’ora di perdere quei chili di troppo accumulati durante l’inverno.

Come abbiamo visto, per mantenersi forti e in salute, basta veramente poco. Per tutti coloro che odiano rinchiudersi nelle palestre, questa potrebbe essere l’occasione di passare del tempo all’aria aperta, in completo relax – in modo che anche la mente possa beneficiare dell’esercizio fisico giornaliero. Infine, un’ultima accortezza: ricordatevi sempre di mantenervi idratati durante le passeggiate e di consumare almeno 2l di acqua al giorno.