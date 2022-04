Uomini e Donne: Tina mette con le spalle al muro Ida

Uomini e Donne: la nota opinionista Tina Cipollari ha messo in difficoltà Ida Platano, quest’ultima è stata accusata di non dire la verità. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Uno dei programmi più seguiti del momento è sicuramente Uomini e Donne. Da sempre, il dating show, regala al pubblico bellissime storie d’amore, ultimamente sta facendo parecchio discutere il riavvicinamento tra Ida Platano e il suo ex Riccardo Guarnieri. Anche la stessa Tina Cipollari ha criticato il comportamento dei due, mettendo alle strette la dama.

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Uomini e Donne, ed anche questa volta non sono di certo mancati i colpi di scena. Ultimamente a far discutere sul web è stato il ritorno di Riccardo Guarnieri nel programma di Maria De Filippi.

Gli appassionati del dating show non possono dimenticare la travagliata storia d’amore tra il cavaliere e Ida Platano. Ora l’ex coppia è tornata al centro dell’attenzione per via di un presunto riavvicinamento, ovviamente Tina Cipollari, non ha potuto fare a meno di mettere alle strette Ida. Come? Facendo alla dama una domanda ben precisa alla dama, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Tina Cipollari mette in difficoltà Ida Platano “ti piace?”

Nella puntata andata in onda ieri di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha cercato di mettere in difficoltà Ida Platano. La nota opinionista ha notato che durante il ballo, la dama, si è avvicinata a Riccardo per parlare. Tina ha intravisto tra i due una sorta di complicità e non ha potuto fare a meno di rivelarlo al pubblico e Maria.

A quel punto l’opinionista ha ammesso di credere che tra Ida e l’ex compagno ci sia ancora un’interesse e l’ha esortata a dire la verità pubblicamente. Tina rivolgendosi a Ida ha detto “Ti piace? Una risposta.. A secco…Sei attratta da lui?”

Quest’ultima, in evidente imbarazzo ha cercato di smorzare la situazione con una risata, per cercare di evitare di rispondere. In seguito è intervenuta anche Maria De Filippi, chiedendo a Ida di dare una risposta.

Ida a questo punto ha dichiarato “Devo per forza dare una risposta?”. Ovviamente non dando nessuna risposta ha solo fatto nascere più dubbi sia nell’opinionista che nel pubblico a casa.

Ora non ci resta che aspettare la prossima puntata per scoprire cosa accadrà tra i due ex fidanzati. Voi cosa ne pensate?