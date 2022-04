Benedetta Rossi: la dolce foto fa il pieno di like

Benedetta Rossi, la foto fa il pieno di like: ecco il dolce motivo, sguardo inedito ad una delle food blogger più apprezzate.

Benedetta Rossi è sicuramente una delle food blogger più apprezzate d’Italia; nel giro di qualche anno, la marchigiana ha davvero conquistato tutti coi suoi contenuti sia su YouTube e sui social, sia coi suoi libri di ricette e vari programmi televisivi.

Fatto in casa da Benedetta è diventato popolarissimo su Real Time, con la Rossi sempre più amata dai fan che amano non soltanto le sue ricette, ma anche la sua bravura e la sua persona. Per questo, tutti la seguono sempre con affetto e sono rimasti sorpresi nel vedere una dolce foto.

Benedetta è riuscita a coronare il sogno di far diventare la sua passione un vero e proprio lavoro, tanto che è sempre impegnatissima non soltanto con le sue ricette tra tv, social e libri, ma anche come testimonial di vari prodotti da utilizzare in cucina.

Seguita da più di 4 milioni di follower su Instagram, la food blogger pubblica costantemente aggiornamenti sui suoi social, condividendo contenuti a tema culinario ma anche momenti della sua vita quotidiana.

In una nuova foto, la Rossi si è fatta immortalare con in mano una sua vecchia fotografia, che la ritrae diversi anni fa da giovanissima; come si vede, la Rossi aveva dei lunghissimi capelli ricci, per uno stile che rimanda direttamente agli anni ’80.

Con la sua solita solarità, la Rossi ha voluto offrire ai fan l’occasione di vederla non soltanto per come è ora, ma anche per come era quando era solamente una giovane ragazza; chissà se, nei suoi sogni, c’era già quello di diventare un’affermata food blogger amata veramente da tutti, uomini e donne e grandi e piccini.

Una carriera veramente incredibile quella che è riuscita a costruirsi Benedetta, che dimostra come con talento, passione e un grande sorriso rivolto verso gli altri e verso la vita si possa raggiungere davvero qualunque traguardo.