Addominali: ecco come fare per averli perfetti

Gli addominali fanno parte di quella categoria di muscoli che risultano difficili da sviluppare: vediamo insieme alcuni esercizi.

Il mese di aprile è quasi giunto al termine e la stagione calda risulta sempre più vicina. Molti di noi hanno già programmato le vacanze al mare e stanno fantasticando sulle giornate passate in spiaggia all’insegna del relax. Questo ci costringe inevitabilmente a dover far pace con il nostro fisico, soprattutto perché è arrivato il momento della fatidica e temibile prova costume. Rimbocchiamoci quindi le maniche e tentiamo il tutto per tutto per tonificare il corpo in occasione dell’arrivo dell’estate.

Tra i muscoli che risultano più difficili da sviluppare, ci sono nientepopodimeno che gli addominali. Il problema in questo caso è il seguente: per rendere l’addome scolpito, non basta allenarlo frequentemente, occorre trovare rifugio anche nell’alimentazione. La pancia infatti è una delle prime parti del corpo su cui si deposita il grasso e per rendere il muscolo visibile e definito occorre possedere meno del 12%/14% di massa grassa. Approfondiamo questo argomento.

Addominali: ecco come svilupparli correttamente

In questo caso, l’alimentazione risulta fondamentale per ottenere gli effetti sperati. A fronte di questo – se il vostro obiettivo si riassume nella fantomatica tartaruga – dovrete dire addio ad alimenti grassi come formaggi stagionati, dolci, carni eccessivamente lavorate, affettati, merendine, prodotti preconfezionati e così via. Largo spazio avranno invece verdure, legumi, avena, carni bianche e formaggi magri, farine integrali eccetera. Inoltre, per stimolare ulteriormente lo sviluppo dell’addome, vi proponiamo alcuni esercizi perfetti per lo svolgimento di un work-out specifico.

Gli esercizi perfetti per allenare gli addominali sono: