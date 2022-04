Vediamo insieme una ricetta super veloce che possiamo utilizzare in mille occasioni diverse, come questa torta salata.

Oggi vi vogliamo proporre un ottimo piatto unico che possiamo accompagnare poi con delle verdure, o possiamo usarlo anche per degli aperitivi con amici, o magari in un giorno di festa dove c’è gente a casa.

Il motivo? Possiamo tranquillamente prepararlo prima e poi tirarlo fuori, senza neanche scaldarlo solamente quando ne abbiamo necessita, e poi il suo ripieno è perfettamente adattabile alle nostre esigenze personali, perchè noi vi proponiamo una cosa ma non è detto che debba rimanere quella, anzi sperimentate il più possibile!

Torta salata: velocissima e super buona

In questo caso noi abbiamo utilizzato prosciutto e mozzarella che vanno bene veramente per tutti e che può piacere anche ai più piccoli e poi questi due ingredienti sono praticamente sempre presenti in casa.

Ecco quindi cosa ci occorre per preparare circa 8 porzioni:

300 grammi di farina di grano tenero

200 millilitri di latte tiepido

100 grammi di mozzarella grattugiata

20 millilitri di olio di oliva

20 grammi di zucchero

10 grammi di lievito fresco

6 grammi di sale

100 grammi di prosciutto cotto

un tuorlo di uovo

Iniziamo quindi la preparazione vera e propria senza che perdiamo troppo tempo in chiacchiere mettendo in un contenitore grande, il latte, lo zucchero, il lievito e l’olio ed iniziamo a mescolare il tutto.

Poi mettiamo il lievito in un po’ di acqua tiepida e lo facciamo sciogliere, una volta accaduto possiamo aggiungere nel nostro contenitore anche la farina ed il sale, ma la prima mi raccomando non tutta insieme, ma in due volte.

Adesso la nostra pasta avrà una consistenza abbastanza morbida, e chiudiamo il tutto con la pellicola e lasciamola riposare per circa 30 minuti e nel mentre prendiamo sia la mozzarella che il prosciutto e tagliamo il tutto.

Passato il tempo indicato, prendiamo il nostro impasto ed aggiungiamo un po’ di farina sulla nostra spianatoia e lo lavoriamo con le mani, cercando di dargli una forma tonda se abbiamo un tegame di quella forma altrimenti rettangolare.

Poi mettiamo dentro un po’ del nostro mix di prosciutto e formaggio e sigilliamo il tutto, cercando di appiattirla come se fosse una pizza, e poi la mettiamo nella nostra teglia, mettendo una noce di burro oppure la carta forno sotto.

Copriamo con un panno e lasciamo riposare ancora per circa 15 minuti adesso possiamo mettere in forno, ovviamente già ben caldo a 180 gradi per circa 20 minuti o fino a quando non sarà ben calda.

Ed ecco che la nostra bontà è pronta e siamo sicuri che tutti rimarranno senza parole per il suo incredibile gusto, e come vi abbiamo detto potete provare anche a cambiare i gusti e provare mille combinazioni diverse.