Giulio Scarpati: avete mai visto i suoi figli? Eccoli

Il noto attore, oltre ad aver ottenuto moltissimi successi in ambito professionale, possiede anche una bellissima famiglia.

Classe 1965, Giulio Scarpati è senza dubbio uno degli attori simbolo del panorama televisivo italiano. Conosciuto principalmente per il suo ruolo del Dottor Martini nella famosissima soap Un medico in famiglia, l’attore nel corso della sua carriera ha deciso di dedicarsi prevalentemente al teatro. Sono poche infatti le sue apparizioni in tv, diversamente possiamo dire rispetto ai successi che ha conquistato dietro le tende rosse a stretto contatto con il pubblico.

La passione per la recitazione lo accompagna fin dalla giovane età, quando Giulio Scarpati cominciò a provare un amore profondo per il teatro. Ed è proprio da quel momento che l’attore si rese conto di quale sarebbe stato il suo futuro percorso di vita, diventando successivamente iconico grazie ad Un medico in famiglia. Ad oggi, Giulio Scarpati rappresenta uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lui.

Giulio Scarpati: info inedite sulla sua vita privata

Partiamo dal presupposto che Giulio Scarpati sia una persona estremamente riservata e lontana da tutto ciò che è gossip e cronaca rosa. Inoltre, l’attore ha costruito la sua carriera per lo più in teatro, in modo da poter coltivare la sua passione per la recitazione in un campo molto più intimo. Tuttavia, molti fan di Un medico in famiglia coltivano diverse curiosità sull’incredibile Dottor Martini, curiosità che per ora hanno ricevuto poche risposte.

Giulio Scarpati è legato sentimentalmente a Nora Venturini, la sua amata compagna di vita dalla quale l’attore non si è mai separato. Parliamo di una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e dal cui amore sono nati due figli: il primogenito Edoardo nel 1988 e la secondogenita Lucia, venuta al mondo nel 1994.

Riguardo la sua famiglia, l’attore ha dichiarato: “Parlo poco della mia vita privata. Sinceramente non so che padre sono, il mestiere del genitore è molto difficile” – sono state le parole di Giulio Scarpati – “Bisogna non caricare i figli delle nostre ansie, si rischia di creargli sfiducia nel futuro”. Insomma, parliamo di un amore maturo, vero e autentico, provato da un attore che gode di grande professionalità e bontà d’animo. Ci auguriamo di vederlo presto in tv, magari con un progetto totalmente diverso rispetto alla famosissima fiction di Un Medico in famiglia.