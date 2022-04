Vediamo insieme che cosa succederà nel grande magazzino di moda milanese che ci lascia ogni giorno senza parole.

Anche oggi, 20 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della nostra amatissima soap opera Il Paradiso delle Signore, che va in onda da alcuni anni ma che tiene incollati milioni di telespettatori.

Come abbiamo visto, Beatrice ha avuto un brutto incidente e tutti sono in ansia per la sua vita, ma non è l’unico avvenimento particolare che sta accadendo all’interno del grande magazzino, vediamo meglio insieme.

Il Paradiso delle signore: Flora cambia completamente vita

Iniziamo con il dire che Gemma è assolutamente convinta che con il suo amato Marco le cose torneranno come una volta, anche perchè vicino a lei c’è la Contessa, ed anche lei è convinta che sono destinati a stare insieme.

Ma molto probabilmente, è solamente una sua illusione, perchè il Di Sant’Erasmo è veramente attratto da Stefania, che ovviamente cerca di tentennare, anche se prova del sentimento per il ragazzo, perchè ha paura di ferire la sorellastra.

Ma l’amore continua a vederlo ogni volta, e dopo aver parlato anche con Gloria, decide di presentarsi all’appuntamento che Marco le ha indicato in piazza, lontano da tutti e tra i due ci sarà un bacio molto appassionato, lasciandosi andare completamente.

Per quanto riguarda, invece, Umberto ha dovuto accettare la richiesta, o meglio l’imposizione di Adelaide ed allontanarsi quindi dalla bella Flora, ovviamente la ragazza, dopo un nuovo cambio di direzione decide di muoversi.

Essendo molto amareggiata, sembra che la nota stilista, potrebbe sconvolgere completamente tutta la sua vita, riceve, infatti una telefonata dal’America, che sarà una super offerta di lavoro molto interessante e vantaggiosa.

Potrebbe quindi decidere di lasciare Milano ed Umberto per aprire un nuovissimo capitolo della sua vita, ma riuscirà a prendere questa drastica decisione in poco tempo? Per il momento ancora non lo sappiamo.

Arrivando a Vittorio, ha dovuto cedere il suo Paradiso all’acerrimo nemico Dante, per poter stare vicino alla sua amatissima cognata Beatrice in ogni momento, data la sua delicatissima situazione di salute.

Arriva anche il luminare che aveva contattato Vittorio ma sembra che la sua risposta sia molto simili a quella degli altri e non ci sono particolari novità, anche Dante, molto colpito da quello che sta succedendo a Beatrice decide di andarla a trovare.

Riuscirò a convincere Vittorio che i sentimenti che prova per la donna sono sinceri e questa volta non sta mentendo? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.