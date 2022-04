Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo e cosa vedremo nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 20 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Brave and Beautiful, che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi italiani, e non solo, dato che questa bellissima soap opera arriva dalla Turchia.

Come sappiamo sono due famiglie in lotta ed era iniziata ad andare in onda la scorsa estate per poi fermarsi, ma fortunatamente da qualche settimana è iniziata di nuovo, vediamo cosa ci aspetta per oggi.

Brave and Beautiful: Suhan va dal medico e scopre qualcosa

Iniziamo con il dire che tra Suhan e Cesur tutto sembra andare per il peggio, perchè lui è assolutamente convinto e non vuole abbandonare la sua voglia di vendetta contro Tahsin, e farà di tutto.

Ovviamente anche quest’ultimo non si arrenderà mai fino a quando non avrà sconfitto veramente l’Alemdaroglu, la Korlundag, giustamente non può che non chiedere il divorzio perchè veramente stanca di stare tra due fiochi, ovvero il padre ed il marito, anche se lo ama.

Cesur, quindi alla fine ha deciso di presentarsi all’appuntamento per l’udienza di divorzio che si tiene ad Instambul, ma resta completamente senza parole quando vede che firma le carte con la massima fermezza, mettendo quindi ufficialmente fine alla loro relazione.

E proprio dopo che hanno firmato le carte, la donna si reca ad una visita di controllo dal suo dottore dove scopre una bella novità, ovvero è in dolce attesa, rimanendo completamente senza parole.

Arrivando a Korhan è assolutamente certa che Cahide gli ha nascosto che aveva un amante, in modo particolare dopo aver ascoltato, non volontariamente, una conversazione tra Sirin e Reyahan.

Credendo, ma commettendo un errore, che tra Bulent e Cahide ci fosse stato qualcosa, anche se il figlio di Mirhiban ha provato ha date tutte le spiegazioni alle parole al Korlundang, lui è ormai convinto del tradimento.

Anche se non è servito far vedere al marito tutti i documenti che adesso è in dolce attesa, perchè Korhan respinge in modo importante e brusco Cahide, che cosa succederà adesso Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.