Barrette cocco e cioccolato: una bontà incredibile

200 gr di cocco rapè

50 gr di burro

60 gr di zucchero di canna

200 gr di cioccolato fondente

100 ml di panna fresca non zuccherata

Iniziamo la preparazione vera e propria mettendo nella pentola la panna, con il burro e lo zucchero, dobbiamo far sciogliere il tutto a fiamma molto bassa ed una volta avvenuto spengiamo subito.

Adesso possiamo mettere il nostro cocco e facciamo in modo che assorba tutta la parte liquida presente, continuando a mescolare con un cucchiaio di legno, se è disponibile in casa.

Prendiamo, adesso, un foglio di carta da forno e mettiamo il nostro composto, aiutandoci con una spatola livelliamo il tutto, dovremmo formare un rettangolo alto circa 2 centimetri che andremmo a dividere in parti, cercando di farle simili con un coltello a lama liscia.

Adesso prendiamo ogni parte e cerchiamo di stringerla maggiormente con l’aiuto delle nostre mani, praticamente il più è fatto, adesso mettiamo tutto nuovamente sul foglio di carta forno e mettiamo in frigorifero.

Deve rimanere a riposare per circa 40 minuti, poi lo riprendiamo e cerchiamo di dare una forma maggiormente rettangolare aiutandoci sempre con le mani, e lasciamo stare ancora per 1 ora.

Passato questo tempo possiamo prendere il nostro cioccolato fondente e farlo sciogliere completamente a bagnomaria, adesso arriva il momento più goloso e divertente, immergiamo le nostre barrette di cocco all’interno.

Aiutiamoci con una forchetta ed un volta fatta questa operazione, posiamo le barrette appena ricoperte di cioccolato su un foglio di carta stagnola o su una grata, in attesa che il cioccolato si solidifichi.

Possiamo anche, una volta che lo abbiamo fatto con tutte mettere le nostre barrette in frigorifero in modo che si velocizzi il processo, ed ecco che le barrette al cocco e cioccolato sono pronte!

Conserviamole in frigorifero per alcuni giorni e saranno veramente buonissime per accompagnare anche una semplice pausa caffè che diventerà una bomba ed in famiglia tutti ameranno le vostre barrette!