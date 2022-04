Canale 5 cambia tutto, ecco cosa succederà: importanti novità per il palinsesto della prima serata Mediaset, con due programmi coinvolti.

Cambio improvviso e repentino all’interno del palinsesto di Canale 5, con Mediaset che modifica le carte in tavola giocandosi tutte le sue mosse. La rete ammiraglia Mediaset sta cercando di prepararsi al meglio per l’estate e pare pronta a cogliere di sorpresa tutti quanti.

Stando a quanto riportato infatti, due dei programmi di punta del momento cambiano il giorno di messa in onda; ecco i movimenti incredibili per il palinsesto di Canale 5.

Canale 5 cambia tutto, ecco cosa succederà: i nuovi giorni di messa in onda

Il grande cambiamento di questi giorni riguarda L’Isola dei Famosi, uno dei programmi al momento di punta di Canale 5; il reality show condotto da Ilary Blasi ha preso in pieno il posto del Grande Fratello Vip e sta trascinando Canale 5 verso la fine della stagione televisiva.

Ancora una volta, la Blasi è stata molto apprezzata alla conduzione tanto che, per riempire la programmazione, Mediaset sembra abbia deciso di prolungare quest’edizione di un mese, con la finale prevista dunque a giugno e non più a maggio.

Le novità per il reality show non finiscono però qui; come sappiamo, questa settimana inizia Supervivientes e così la Blasi ha già dato appuntamento al pubblico al lunedì prossimo; i due reality hanno delle location in comune e devono dunque organizzarsi.

In realtà, però, L’Isola dovrebbe andare in onda anche questa settimana; stando a quanto riportato da Bubino Blog infatti, il secondo appuntamento settimanale del reality andrà in onda di venerdì, col nuovo programma di Enrico Papi, Big Show, che sarà spostato al giovedì.

Il conduttore romano si troverà a ‘scontrarsi’ con la tredicesima stagione di Don Matteo, ormai un vero e proprio must del palinsesto di Rai 1; a quanto pare Mediaset ha deciso di rendere il cambio permanente e dunque i nuovi appuntamenti con L’Isola dei Famosi saranno di lunedì e di venerdì, per aprire e chiudere la settimana. La scelta, in termini di ascolti, si rivelerà vincente?