Vediamo insieme come possiamo preparare una torta veramente buona e super leggere che ci permetterà anche di non ingrassare.

Le festività sono appena passate, e con loro anche tutti i vari dolci, ma se vogliamo fare colazione con qualcosa di buono ma che non ci faccia sentire in colpa cosa possiamo preparare?

Ecco che noi vi consigliamo una buonissima torta all’acqua che lascerà tutti senza parole per la sua morbidezze e poi è buona sia a colazione ma anche come merenda o magari un pezzettino come coccola dopo cena.

Torta all’acqua buonissima e super leggera

Come sempre poi, non è assolutamente difficile da preparare e la lista degli ingredienti è sempre molto breve, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo in cucina per iniziare il nostro super dolce.

Ecco quindi cosa ci occorre:

300 grammi di farina

200 grammi di zucchero

90 grammi di olio di semi

330 grammi di acqua

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo per decorare

sale e vaniglia q.b

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria dove sciogliamo lo zucchero nell’acqua a temperatura ambiente, ovviamente con la nostra frusta oppure mettendo tutto nella planetaria, ma attenzione alla velocità per gli schizzi.

Poi possiamo mettere l’olio di semi e continuare a mescolare bene il tutto, adesso è arrivato il momento di aggiungere la farina, che avremmo in precedenza setacciato, ma facciamo poco per volta.

Continuiamo sempre con la nostra frusta, ed ecco che la torta è pronta per essere infornata a forno ben caldo a 180 gradi per circa 50 minuti, verificate sempre con lo stuzzicadenti se effettivamente è pronta.

Una volta che la togliamo dal forno facciamola raffreddare e poi mettiamo il nostro zucchero a velo come guarnizione, non potete non dire che questa torta non è assolutamente facilissima da fare.

Ma ci sono anche delle ottime varianti che possiamo fare, ovvero mettendo la scorsa degli agrumi al suo interno, oppure un po’ di succo di limone o di arancia, oppure possiamo mettere dei pezzettini di cioccolato, o proprio quello in polvere.

In questo caso però mettiamo 220 grammi di farina e 100 grammi di cioccolato amaro, per il resto tutto rimane uguale, oppure possiamo mettere anche 100 grammi di cioccolato fuso che abbiamo fatto sciogliere a bagnomaria.

Insomma un dolce facile, veloce, super personalizzabile e che non fa ingrassare se lo facciamo senza aggiungere troppe cose, e state sicuri che quando lo servite tutti impazziranno!