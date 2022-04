Isola dei Famosi, la notizia che tutti volevano sentire è arrivata: importanti e positive novità per il reality show di Canale 5.

Una bella notizia che tutti volevano sentire è finalmente arrivata. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, su Canale 5 è arrivata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ancora una volta condotta da Ilary Blasi; la conduttrice sta facendo molto bene e il reality show entusiasma il pubblico.

Tra prove e varie dinamiche, i naufraghi si stanno mettendo in gioco affrontando la difficile vita in Honduras; il programma, che sta realizzando buoni ascolti, pare stia per essere premiato.

Sembra sia davvero arrivata la notizia capace di rendere felici i telespettatori; stando a quanto riportato da TVBlog infatti, Mediaset avrebbe deciso di spostare la data della finale del programma di circa un mese, dall’iniziale 23 maggio a questo presunto 27 giugno.

A quanto pare quindi, il programma dovrebbe essere stato allungato di circa otto puntate; una buona notizia per tutti quelli che si stanno intrattenendo con le avventure dei vari naufraghi in Honduras.

D’altronde, Mediaset ha già sperimentato con successo la formula extra-large per un reality show, col Grande Fratello Vip artefice anche quest’anno (come lo scorso) di una lunghissima cavalcata; in vista dell’arrivo dell’estate, sembrano scarseggiare programmi di punta in grado di riempire il palinsesto della prima serata e, in questo caso, il programma della Blasi è una certezza.

L‘Isola dei Famosi sembra dunque essere chiamata agli straordinari, con la speranza che via via possano anche aumentare gli ascolti; quanto agli altri programmi, c’è curiosità di scoprire cosa proporrà Canale 5 in vista dell’estate nelle varie prime serate.

In questa primavera ha lanciato in prima serata Big Show, condotto da Enrico Papi, e un nuovo programma ideato dalla De Filippi, Ultima Fermata, guidato da Simona Ventura. Nonostante la novità, sembra che in termini di ascolti non abbiano dato il risultato sperato; quali saranno le altre mosse di Mediaset per il palinsesto?