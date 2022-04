Samantha Renon era in sella alla sua moto quando si è scontrata con l’auto guidata da un 35enne. In quel punto altri incidenti.

“Mamma, ti scrivo quando arrivo lì”. Sono state le ultime parole che la 17 enne ha scritto alla madre Diana, prima di salire sulla sua moto per andare a trovare il fidanzato.

Samantha era residente a Santa Maria di Campagna di Cessalto in provincia di Treviso e frequentava l’istituto Sansovino di Oderzo. Giovedì 14 aprile verso le 14:30 é rimasta coinvolta in un incidente mortale in via Arzeri lungo la strada provinciale 66, (già tristemente nota per gravi incidenti), mentre era alla guida della sua Husqvarna.

Samantha, le dinamiche dell’incidente