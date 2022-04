Muffin con fave e pecorino: una bontà incredibile

250 g di farina

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

2-3 cucchiai di pecorino

100 g di provolone

100 g di salame

100 g di ricotta o yogurt greco

2 uova a temperatura ambiente

140 g di latte

100 g di olio

100 g di fave fresche sgranate

pepe q.b.

Iniziamo quindi con la nostra ricetta vera e propria, aprendo le nostre fave e ne occorrono circa 100 grammi, poi in una ciotola mettiamo, farina, lievito, pecorino, provolone, salame e le nostre fave appena sgranate.

Mentre in un’altro contenitore mettiamo, la ricotta, le uova, il latte e l’olio e mescoliamo il tutto, ovviamente sarà un composto molto liquido, adesso uniamo i due contenuti che abbiamo ed aggiungiamo un po’ di sale e di pepe.

Non dobbiamo mescolare moltissimo, questo è il trucco per dei dolcetti super morbidi, ma possiamo farlo con un cucchiaio o con una spatola semplicemente, prendiamo quindi il contenitore per muffin.

Ovviamente mettiamo dentro i nostri pirottini e riempiamoli poco più della metà, che cono circa due cucchiai di impasto, quando inforniamo deve essere bello caldo il nostro forno e lasciamoli andare a 190 gradi per circa 20 minuti.

Prima di togliere dal forno, facciamo sempre la nostra prova con lo stecchino e se è umido lasciamo per qualche altro minuto, se invece è asciutto possiamo toglierle i nostri muffin dal forno.

Togliamoli dallo stampo e lasciamoli raffreddare su una grata, e dopo poco i vostri muffin sono pronti per essere mangiati e tutti rimarranno senza parole per l’incredibile risultato che avrete avuto.

Se vi dovessero avanzare si possono mettere in un contenitore ben chiuso per 3 giorni, e se li congeliamo deve essere massimo per 3 mesi, ed in forno caldo dopo pochissimo torneranno buonissimi.